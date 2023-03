Mama Thai neemt nieuwe start in voormalige De Clochard

Laurenzo Moerman (41) en Kanteeya Seetrairat (38) van Mama Thai sloten half januari de deuren van hun zaak in De Panne en gaven het voormalige restaurant De Clochard in de Houtsaegerlaan in Koksijde een complete make-over. Nu zijn ze na twee maanden opnieuw open op hun nieuwe locatie.

Het pand op zich is al een blikvanger, en zodra je binnenstapt beloven de foto’s aan de muur dat gasten met hoge verwachtingen niet teleurgesteld zullen worden. Foto’s van Kanteeya en haar moeder zijn een hint naar het verleden. Als kind hielp Kanteeya voor ze naar school vertrok haar mama met groenten schoonmaken, want mama kookte meer dan 500 maaltijden voor de universiteit in Thailand.

Al meermaals viel chef Kanteeya in de prijzen. In Thailand baarde ze opzien met het nationale gerecht tom yam khung, een kruidenbouillon met gamba’s, in België is ze Toque Blanche bij de 33 Meesterkoks van België. In 2018 riep een vakjury Mama Thai uit tot beste Thaise restaurant in Vlaanderen. Dit jaar sleepten Kanteeya en haar man Laurenzo de Global Award voor beste Thaise restaurant in België in de wacht en ook nog eens de Global Vegan Award 2022. Hun slogan Food from heaven, available on earth…® maakt dit ambitieuze ondernemerskoppel helemaal waar.

A la minute

Aan het oorspronkelijke concept wordt niet getornd. Laurenzo en Kanteeya zweren bij dagverse producten van topkwaliteit, die à la minute worden bereid. In de keuken werken Thaise koks, die de typische ingrediënten als Thaise basilicum, kokosmelk en citroengras verwerken in authentieke, traditionele Thaise gerechten. Gasten kunnen kiezen tussen een milde of pikante versie.

In de eetzaal is er plaats voor 58 couverts en in de veranda zijn er 30 zitjes. “Dat breiden we later nog uit, en ook de parking wordt heraangelegd. Gasten kunnen hier ook vooraf aperitieven in de lounge. De bovenverdieping wordt ingericht als vakantiewoning, die we zullen verhuren. Het pand in De Panne behouden we, met de intentie om dit op termijn aan te bieden voor catering, feestjes, vergaderingen… Zowel in Koksijde als in ons takeawayrestaurant in Nieuwpoort kunnen klanten ook afhaalgerechten bestellen.” (MVO)