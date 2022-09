Magalie en Bram wijzigen openingsuren Billie’s Foodbar door stijgende energiefactuur

Magalie Coppens en Bram Lachat van eethuis Billie’s Foodbar in de Kerkstraat in Anzegem slaan alarm. Hoewel ze als eigenaars de prijzen van hun eetwaar al lichtjes lieten stijgen, komen ze momenteel enkel uit de kosten door de stijgende energiefactuur.

“Het is zeer moeilijk als beginnende zaak om deze crisis te overleven”, klinkt het ongerust. “De overheid moet dringend actie nemen!” Sinds februari 2022 kan je in Billie’s Foodbar terecht voor lekkere, snelle en eenvoudige snacks. Het was Magalie’s droom om een eigen zaak te runnen en Bram zou enkel in het weekend helpen. “Op weekdagen kozen we heel bewust om de zaak vanaf 5 uur ‘s morgens te openen om de vroege werkmensen te bedienen”, zegt Magalie Coppens (32). “Maar sinds september hebben we onmiddellijk ingegrepen nadat we onze omzetrapporten en de energiefactuur naast elkaar legden.” Vanaf 19 september werden de vroege openingsuren aangepast van 5 uur naar 7 uur. “Enkel de openingsuren werden gewijzigd, maar een deel van de lichten gaat wel uit overdag”, vervolgt Magalie. “Het is als beginnende zaak zeer moeilijk om deze crisis te overleven. Onze prijzen hebben we al lichtjes opgeslagen, maar we kunnen dit niet blijven doorrekenen aan de klanten.” Magalie merkt nu al dat er klanten wegblijven. “Ook al reageren onze klanten begripvol, toch merken we dat er minder volk komt opdagen.”

Toekomst zaak

Magalie en Bram durven zich niet uitspreken over de toekomst van hun zaak. “We doen ons uiterste best, maar het is niet gemakkelijk door de hoge kosten. Dagelijks analyseren we onze inkomsten en uitgaven en we durven niet op lange termijn kijken. Nu is het keihard werken om enkel uit de kosten te komen. De overheid komt met oplossingen zoals betalingsuitstel, maar uitstel is het probleem gewoon verleggen. En btw-vermindering wil ook zeggen dat we minder kosten kunnen inbrengen, dus er moet dringend actie komen op algemeen niveau”, besluit Magalie. (GV)

