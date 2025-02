Maël (34) van Poer Kwa Pas reflecteert na corona: “Ik moet het vooral doen met lokale klanten”

Frituur Poer Kwa Pas bestaat nu zes jaar, en werd al viermaal tot beste frituur van Spiere-Helkijn uitgeroepen. Uitbater Maël Dewaele (34) biedt zijn klanten zelfbereide gerechten aan, maar voelt nog altijd de gevolgen van de coronapandemie.

“Voor ik vijf jaar geleden de stap zette om zelfstandig als friturist aan de slag te gaan, deed ik al negen jaar ervaring op bij Fredje Friet in Mater. Daar heb ik heel veel geleerd”, vertelt de 34-jarige Maël Dewaele. “Ik volgde een cursus friturist aan Syntra-West, gecombineerd met een jaar bedrijfsbeheer, en besliste om zelfstandig te worden. Mijn zoektocht naar de ideale locatie bracht mij in Spiere-Helkijn. Ik heb twee neven die hier wonen en kende de streek. Die stap heb ik mij tot op heden nog niet beklaagd. In 2019, 2021, 2022 en 2023 werd Poer Kwa Pas tot beste frituur van Spiere-Helkijn gekozen. Nu ben ik nog de enige frituur in onze gemeente.”

Lokale steun blijft

“Er veranderde heel wat door de coronapandemie. Klanten die vroeger twee keer per week kwamen, doen dit nog één keer. Iemand die wekelijks kwam, doet dit nu om de twee weken. Alles is duurder geworden. Dat merk je ook als frituuruitbater. Spiere-Helkijn is niet groot en ik moet het hoofdzakelijk doen met lokale klanten. Soms krijgen we wel eens bezoekers uit Moen, Avelgem, Dottenijs, Kooigem en soms uit Frankrijk. Zelfs uit Ronse. Ja, van over de landsgrens vinden ze ook de weg naar mijn frituur. We kunnen rekenen op heel veel vaste klanten. Ik heb twee vaste werknemers en tijdens de week zijn er studenten, waarvan twee uit Pottes. Het vertrouwen onderling is groot. We zijn een goed op elkaar ingespeeld team. Dat weten de klanten te waarderen.”

“Onze specialiteit is onze Josper-oven. Dat verschil proef je gewoon. Daar wordt onze filet mignon op gebakken, entrecote, onze ribbetjes, scampibrochette en burgers. Wij verwennen onze klanten met Belgische specialiteiten, die in onze keuken vers voor u worden bereid. Ons stoofvlees (varkenswangetjes), vol-au-vent en balletjes in tomatensaus maken we allemaal zelf. Mijn preparé wordt à la minute gemaakt. Daar is heel veel vraag naar. Onze klanten kunnen dat wel appreciëren. Onze uitstekende keuken verwent hen met nog een groot aanbod aan heerlijke gerechten en drankjes. Ik investeerde dan ook uitgebreid in goed materiaal om onze klanten op de best mogelijke manier van dienst te zijn. Je kan ons ook een eethuis noemen. Dagelijks ben ik 10 uur in de weer om onze klanten te verwennen. Ook tijdens de middagpauze werk ik door. Alles is goed georganiseerd.”

Vlamingen vs Walen

“Een grote troef is dat ik perfect tweetalig ben. Ik ben Vlaming. Mijn vader is Franstalig, waardoor we thuis Frans praatten. Mijn moeder is Nederlandstalig en ik ging naar een Nederlandstalige school. Onze klanten zijn 60 procent Franstalig. En er is een verschil. De Vlaming zal vroeger op de avond komen eten. De Walen eten liever iets later. Daar kun je van op aan. De Vlamingen eten hun eigen bakje frietjes met een stuk vlees, terwijl de Walen een grote bak frieten met vier of vijf delen en iets meer vlees eten. Ook in sauzen is er verschil. De Walen hebben het liever iets pikanter. Wij houden het meer bij mayonaise en ketchup.”

“Met onze gratis internettoegang kunnen klanten direct het internet op. Iets wat in deze tijden toch een meerwaarde betekent. Bij ons vinden de kids een afwisselende kinderhoek, waar zij zich kunnen vermaken terwijl de ouders in alle rust kunnen eten. Het is voor ons van groot belang dat wij alle mensen kunnen verwelkomen. Om die reden hebben wij ook een barrièrevrije toegang. Dieren zijn bij ons natuurlijk ook welkom.

Er kan bij ons heel gemakkelijk met VISA, MasterCard, betaalpas of contactloos betaald worden. Natuurlijk accepteren wij ook contante betaling. Weinig tijd? Maaltijden kunnen gemakkelijk afgehaald worden. Onze sluitingsdagen zijn op maandag en dinsdag. Van woensdag tot en met zondag zijn we open van 11.30 uur tot 14.00 uur en van 18.00 uur tot 21.30 uur. Enkel op vrijdag zijn we tot 22.00 uur open.”