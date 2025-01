“Madonna zou hier nog aan de toog gezeten hebben”: café ‘t Beenhouwerijtje in Aalbeke zoekt een nieuwe eigenaar

De iconische bruine kroeg ‘t Beenhouwerijtje op Aalbekeplaats staat over te nemen. Olivier Esprit (31) werd de nieuwe zaakvoerder in mei 2021. “Ik merk dat mijn kaars uitgebrand is. Ik doe ook de verkoop bij Izi-Brick in Marke, maar ik kan de twee niet langer combineren. Ik wil me 150 procent kunnen geven voor één job en niet twee keer aan 75 procent werken.”

Vier jaar geleden nam Olivier de zaak over, een gewaagde zet in volle coronacrisis. “Terwijl de horeca op zijn gat lag, voerde ik tijdens de lockdown opfrissingswerken uit. Ik heb altijd een zwak gehad voor bruine kroegen met allures. Modern en strak is niets voor mij. Aalbeke heeft, samen met Kooigem, de charmantste dorpsplaats in de regio. Daarnaast woont mijn beste maat hiernaast, die restaurant Octo uitbaat. Dat gaf ook wel de doorslag.”

Memorabele avonden

Olivier blikt het liefst terug op de avonden die uitmondden in nachtelijke escapades. “Zoals de avond met Glenn Verbauwhede (de keeperstrainer van KV Kortrijk) die in bloot bovenlijf en slip tussen de billen stond te dansen. Iedereen stond stierwilde. Het is heel raar, maar bij volle maan zijn mensen niet te houden. Ik geloof normaal niet in al die dingen, maar bij volle maan lopen ze rond als halve zotten”, lacht Olivier.

Wat hij ook nooit zal vergeten zijn de Zeugefeesten op Aalbekeplaats, samen georganiseerd met Octo en Vanallier. “Een Vlaamse kermis met zwijn aan ’t spit en onze vaste charmezanger Jens Deltour. De eerste editie stond Sam Gooris op het podium, de tweede editie de Bromeo’s.”

Madonna aan de toog?

Met de nakende overname komt ook het gerucht van Madonna opnieuw bovendrijven. “Ze zou hier in 1979 aan de toog gezeten hebben. Ze woonde toen een paar maanden in Aalbeke bij de Franse zanger Patrick Hernandez. Het is nog wachten op hard bewijs, maar ik vind het machtig dat het zo leeft. Wie weet. Het geeft een leuke geschiedenis aan het café, dat in 2025 75 jaar bestaat.”

Café over te nemen

Olivier heeft daar vier jaar een deel van uitgemaakt, maar eindigt graag in schoonheid met de overname van een goede kandidaat. “Er zijn inmiddels verschillende geïnteresseerden en de gesprekken zijn gaande, maar er is nog niets concreet. Vanaf 6 januari is ‘t Beenhouwerijtje terug open, en dat zal zo blijven tot er een overnemer is.”