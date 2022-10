Madame Croqu’o roept Heulenaars op om ook in crisistijd lokaal te kopen

Een ellenlange coronacrisis, uit de pan swingende energieprijzen en een woekerende inflatie. Sinds Zahra D’Haene (22) in mei 2021 haar croque-restaurant Madam Croqu’o uit de grond stampte, volgen de crisissen zich op. Met de barre wintermaanden in het vooruitzicht, kroop ze in haar pen voor een smeekbede met als centrale boodschap: vergeet je lokale handelaar niet.

Zahra D’Haene is een Heulse pur-sang. Ze woont en spendeerde haar lagere schooljaren in Heule-Watermolen, was enkele jaren groepsleidster bij Chiro Tsjoef en werd als klap op de vuurpijl in 2018 Tineke van Heule. In mei 2021, maakte ze haar droom waar: een eigen horecazaak.

Op het Lagaeplein, in de oude zaak van Delphine Soete, zag Madame Croqu’o het levenslicht. Naast frietkoten, een pitazaak, een pizzeria en florerende cafés kreeg de Heulse horecasector er met Madame Croqu’o een croque-restaurant bij.

Crisis na crisis

“Ik zocht iets simpel waarmee ik toch creatief kon zijn. De basisingrediënten van croques zijn steeds dezelfde, maar je kan zo veel richtingen uit. Je kan werken met zalm, ananas, brie, kip.. De opties zijn eindeloos.” Zahra opende haar restaurant tijdens de coronacrisis. De ene crisis werd, met de energiecrisis en inflatie, opgevolgd door de andere. “Ik heb in anderhalf jaar gezien wat andere ondernemers in hun hele loopbaan zelfs niet meemaken. Het is allemaal wat veel”, aldus Zahra. Langs de zijlijn toekijken is niet aan Zahra besteed, dus schreef ze haar gevoelens en angsten neer in een open brief. Centrale boodschap: vergeet je lokale handelaar niet.

“Mijn brief was geen reclamestunt, maar een echte smeekbede voor alle ondernemers bij wie het water nu aan de lippen staat. We mogen nu de lokale ondernemers niet vergeten.” De brief werd intussen al 70 keer gedeeld, vooral door collega-ondernemers.

Ongeziene stijgingen

Vooral de recente prijsstijgingen doen de emmer overlopen. De prijs van brood is bijna verdubbeld. “De prijzen van sommige producten zijn zelfs verdrievoudigd. In totaal is mijn foodcost verdubbeld op enkele maanden tijd”, klinkt het. Voor Heulenaars wordt het leven steeds duurder en ook dat laat zich voelen. “Ik merk dat klanten, die regelmatig langskomen, al eens een bezoekje aan zich laten voorbijgaan of dat ze gewoon minder bestellen. Ik begrijp hen volledig, maar dat is uiteraard jammer voor de handelaars”, zegt een begripvolle Zahra. Toch denkt Zahra nog lang niet aan prijsstijgingen. “Dan jaag ik de klanten alleen maar meer weg en een croque moet iets simpels, en vooral betaalbaar blijven. Het mag niet nog duurder worden.” Duurde gerechten – zoals die met zalm – schrappen, hoort ook niet tot de opties.

Wintermaanden

De stijgende energieprijzen zijn, met de barre wintermaanden, een serieuze doorn in het oog van Madame Croqu’o. “Ik heb het geluk met een vast contract te werken, maar mijn energiefactuur is vervijfvoudigd. Dat is toch niet meer normaal? Nu kunnen mensen hun croque nog buiten opeten, maar in de wintermaanden moet ik hier constant binnen stoken. Ik kijk met een bang hartje naar de wintermaanden”, aldus Zahra.

In haar open brief roept Zahra de Heulenaars op om ook in crisistijd nog steeds langs te gaan bij de lokale handelaars en hen een hart onder de riem te steken.