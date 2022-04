Madam Kroket blijft uitbreiden dankzij dochters

“Begin de jaren tachtig bracht de liefde mij naar Oostende. En kijk waar we na al die tijd nu staan: een droom die werkelijkheid werd.” Bescheiden begonnen runt Fabienne Schroetter (60), wereldberoemd in de regio als Madam Kroket, nu samen met haar dochters Melanie (35) en Essia (29) een groot en vooral succesvol bedrijf in volle expansie. Haar specialiteit? De lekkerste kroketten, te verkrijgen in 18 verschillende smaken. “Maar de garnaalkroketten van Madam Kroket zijn en blijven wel de populairste.”

Bescheiden en onopvallend: dat is het minste wat je van ‘Madam Kroket’, de zaak van Fabienne Schroetter, kunt zeggen. Maar schijn bedriegt, want achter het uitstalraam van de winkel in de Nieuwstraat, tussen de Visserskaai en het Mijnplein, schuilt een zinderende bedrijvigheid. Hier worden iedere dag honderden kroketten van verschillende smaken verkocht en nog eens een veelvoud gerold om aan tientallen afnemers te leveren. Madam Kroket is een begrip geworden, en dat heeft zijn redenen.

“Ik ben afkomstig uit het Franse Metz, waar ik ook mijn man leerde kennen”, steekt Fabienne van wal. “Hij woonde in Oostende en zo bracht de liefde mij naar hier. Ik voelde me onmiddellijk thuis in deze gezellige stad, waar wij destijds twee restaurants runden: de Belvédère en de Yacht Grill. Maar ons leven veranderde grondig toen mijn man een trombose kreeg. Ik wilde en kon daardoor ‘s avonds niet meer werken en dat had natuurlijk zijn gevolgen voor het runnen van een restaurant. Daarom gooide ik het over een andere boeg. Het idee om met iets nieuws te starten, kwam eerder toevallig. Zoals zoveel restaurants kochten wij destijds onze kroketten in. Zoiets bespaarde veel tijd in een drukke zaak, maar ik zag toch ook een opportuniteit: waarom zelf geen artisanale kroketten maken en die aan restaurants verkopen? Ik ontdekte het huidig pand in de Nieuwstraat in 2016 en ‘Madam Kroket’ was geboren.”

Twaalf werknemers

Inwoners en toeristen ontdekten al gauw de kwaliteitsproducten en de zaak groeide gestaag. Op vandaag is Madam Kroket een bloeiende KMO met een twaalftal werknemers. Gestart met zeven smaken, telt het huidig aanbod 18 verschillende soorten: van de klassiekers als garnaal- en kaaskroket tot kroketjes met kreeft, zalm-drie kazen, ham-witloof en mosselen. Dagelijks gaan zo’n 1.500 stuks de deur uit, waarvan ruim een derde – hoe kan het ook anders in Oostende – de populaire garnaalkroket. En heel vlug werd aan expansie gedacht.

“Dat idee kreeg vorm toen mijn dochters Melanie (35) en Essia (29) besloten om hun leven een nieuwe wending te geven en de zaak zijn komen versterken ”, vertelt een tevreden Fabienne. “We openden een nieuwe winkel in de Lippenslaan in Knokke-Heist en samen koesteren we nog andere grote plannen. Wij ruilen het kleine pand hier in de Nieuwstraat binnenkort in voor een veel grotere locatie op de hoek van de Visserskaai en de Cirkelstraat, die begin juli moet open gaan en waar we van plan zijn om ook workshops te geven in het maken van kroketten. Verder zal de productie en de verpakking gebeuren op verschillende locaties.”

Nieuwe vestigingen

Maar wat de ambitieuze dames in de toekomst van plan zijn, is van een heel andere orde. “Wij dromen van nieuwe vestigingen, een vijftal in totaal,” klinkt het enthousiast. “We dachten daarbij om het Oostendse concept te lanceren in Brussel, Antwerpen en zelfs Rijsel. Ik ben ondertussen 60 jaar geworden en de beslissing om er niet mee op te houden, maar verder te investeren, kwam er toen mijn dochters beslisten om in de boot te springen. Ik zal hen daarvoor trouwens altijd dankbaar blijven, want hadden ze dat niet gedaan, zou er geen sprake meer geweest zijn van Madam Kroket. Ons belangrijkste doel bij dit alles is het behouden van de kwaliteit. Wij gebruiken kwaliteitsproducten, hebben een bijzondere manier om de kroketten te maken en wat bij heel belangrijk is: je moet met hart en ziel houden van wat je doet.”

Op de vraag of Fabienne nu de schort aan de haak zal hangen, komt het antwoord in een oogwenk. “Ermee ophouden? Ik dacht het niet! Ik ben en blijf Madam Kroket. Zolang mijn gezondheid dat toelaat, zal ik een handje blijven toesteken, en meer dan eentje. Met mijn dochters die zich voor meer dan honderd procent inzetten om van het bedrijf een succes te maken, mag ik op beide oren slapen. Maar mijn passie is en blijft te groot om er helemaal mee op te houden, zeker niet nu we al die grote plannen hebben”, besluit Fabienne.

Fabienne Schroetter alias Madam Kroket, samen met haar dochters Essia en Melanie (met hoofddoek) en Myrna die instaat voor de bediening (tweede van rechts). © Peter MAENHOUDT