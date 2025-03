Maandag worden in Gent de ‘Belgian Vegan Awards’ uitgereikt: kan Thuus uit Wenduine nominatie verzilveren?

Maandag worden in De Centrale in Gent de Belgian Vegan Awards 2024 uitgereikt. Een van de vijf genomineerden in de categorie ‘Best Restaurant’ is Thuus, de zaak van Vick Rouzee (48) en Ingrid Schurmans (38) die nog geen twee jaar geleden de deuren opende. “Een mooie bevestiging dat we goed bezig zijn.”

Vick en Ingrid sprongen vanaf dag één op de vegan tram. “Dat was voor ons ook een sprong in het onbekende, maar we wilden een restaurant zijn waar iederéén zich thuisvoelt. Nonkel Gerard, die zweert bij zijn filet pur, maar ook diens neefje of nichtje die géén vlees eet”, zegt Vick. Thuus draagt met trots het ‘BE Vegan’-label. Je vindt er Vlaamse klassiekers zoals stoofvlees of vol-au-vent, die met veel liefde aangepast worden. Vick ontwikkelde ook een eigen vegan variant op de klassieke crème brûlée. “We hebben vegan ijs, een veganistische moelleux,… Eigenlijk proberen we gewoon zoveel mogelijk veganistische alternatieven te voorzien. In het begin vraagt dat natuurlijk wel wat aanpassing, maar alles went. ‘t Is een klik die je moet maken.”

Vick schoolde zichzelf om tot vegan chef. “Ik volgde destijds bij Syntra West wel een opleiding restauranthouder, maar vegan was voor mij nog onbekend terrein. Wat bij die keuze trouwens ook meegespeeld heeft, is dat we aan de Belgische kust nog niet massaal op die tram gesprongen zijn”, zegt Vick. Zijn klanten komen daardoor van heinde en ver. “Er zijn er zelfs die louter door ons speciaal voor Wenduine kiezen als ze naar zee komen. Op die manier zetten we onze badplaats mee op de kaart. En weet je wat het leuke is? Het maakt ook de niet-veganisten in het gezelschap nieuwsgierig. Op die manier zijn we echte ambassadeurs. ’t Is hier trouwens een overrompeling geweest sinds we genomineerd zijn, dus of we maandag nu winnen of niet, eigenlijk hébben we al gewonnen. De nominatie was op zich al een mooie bevestiging dat we goed bezig zijn”, besluit Vick.