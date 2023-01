Maaltijdbox ‘Health in a box’ isverhuisd van Ichtegem naar Snellegem

Health in a box, de gezonde maaltijdbox met roots in Ichtegem, is verhuisd naar Snellegem. Bjorn Franco van groenten- en fruitgroothandel Rutoma, heeft de box overgenomen. “Het concept blijft hetzelfde: koolhydraatarme, gezonde, lekkere recepten en ingrediënten met een voorkeur voor streekproducten.”

Bjorn Franco van Rutoma, de groothandel in groenten en fruit aan de Eernegemweg in Snellegem, heeft Health in a box overgenomen. Deze aan huis bezorgde maaltijdbox met koolhydraatarme én gezonde ingrediënten werd in 2017 gelanceerd door Debora Adelaere en Mark Bruneel uit Ichtegem. “Health in a box was te groot geworden voor hen”, zegt Bjorn, wiens vrouw Ann groenten- en fruitwinkel Fruitpaleis in Loppem uitbaat. “Ze gaven te kennen dat ze ermee wilden stoppen.”

Jong, oud, dik of dun

“Ik kende hun concept omdat wij met Rutoma aan hen de groenten leverden”, aldus Bjorn. “Hun maaltijdboxconcept sprak mij enorm aan omdat Health in a box staat voor gezonde, koolhydraatarme maaltijden met veel verse groenten, en kwaliteitsvolle en lokale producten uit de streek. Zo zijn de eitjes van Hof het Reigervliet in Ichtegem, komt de vis van bij Vis André uit Zeebrugge en ook het vlees komt uit Ichtegem. De groenten komen uiteraard van Rutoma, net als het fruit in de fruitboxen. In de toekomst willen we trouwens nog meer inzetten op fruit”,

Health in a box spreekt een breed publiek aan, weet Bjorn. “Jong, oud, dik of dun: mensen die een gezonde levensstijl nastreven, eventueel aan hun lijn willen werken en gevarieerd en vers willen eten, vinden de weg naar ons. Ook zit de prijs van onze boxen scherp. Wie alle ingrediënten zelf gaat kopen in de winkel, zal niet minder betalen. Daarbovenop is er ook de tijdswinst, want de boxen worden aan huis geleverd in heel Vlaanderen en Brussel.”

Familie

Bjorn doet alles zelf, weliswaar met hulp. “Om de boxen te vullen, reken ik op mijn familie. Net doordat we alles zelf doen, kunnen we de prijs zo scherp houden. Ook nog de verdeling van de boxen doen we zelf. Wat ik niet zelf doe, is de recepten samenstellen. Daarvoor doen we nog steeds een beroep op de inspiratie van Debora. Want ik kan dan misschien wel goed eten, van koken ken ik helaas helemaal niets”, lacht Bjorn. (BC)

