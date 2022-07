Maak kennis met zomerbar Nuba-R in Menen

Nu het hoogzomer is, zijn velen op zoek naar een leuke zomerbar. In Menen vind je die aan de Oostkaai. Nuba-R beschikt over een cocktailkaart om U tegen te zeggen en heeft als motto ‘vakantie in eigen stad”.

• Van waar de naam: De Nuba zijn nomaden die leven in het Nuba-gebergte in Soedan. Met een R eraan gekoppeld heb je natuurlijk de woordspeling met een bar, maar ook het nomadische heeft een directe link met het pop-up gegeven.

• Wie zit erachter: Gilles Verhaeghe (31) opende Nuba-R voor het eerst vijf jaar geleden. De man is een volbloed ondernemer die actief is op vele fronten.

• Concept: Vakantie in eigen stad, dat is de rode draad.

• Sfeer: Het waren ooit serres, nu is het de absolute place to be voor wie wil ontspannen. Nuba-R groeide uit tot een rasechte trekpleister in Menen.

• Alleen in deze zomerbar: Bestellen zonder zorgen. Je bestelt via je smartphone en van zodra je order klaar staat, worden de klanten opgebeld.

• Zeker drinken: Een cocktailkaart om U tegen te zeggen, waardoor kiezen erg moeilijk wordt. Vooral de biercocktails springen in het oog. Een coronarita? Die moet je gewoon geproefd hebben.

• Zeker proeven: Tapas zijn hip en worden intussen zowat overal op de kaart gezet. De Nuba-R tilt dat gegeven naar een nieuw niveau. Copieuze planken die dan nog eens mooi ogen, of hoe het aperitief bijna een kunst wordt.

• Ons oordeel: Perfectie bestaat niet, al komt de Nuba-R er wel erg dicht bij. Van de grootste feestneus tot de meest geïsoleerde eenzaat: er is plaats en aanbod voor iedereen. De indrukwekkende drankkaart trok ons finaal over de streep.

• Bereikbaarheid: Via GPS de Oostkaai in Menen indrukken en je rijdt er probleemloos naartoe. Er is een ruime parking beschikbaar.

• Openingsuren: Nuba-R verwelkomt de klanten 7/7 en opent de deuren om 11 uur.