Maak kennis met zomerbar La Pista in Zulte

Voor een gezellige zomerbar moet je niet naar exotische gebieden te reizen. Ook in eigen regio zijn er te ontdekken. La Pista in Zulte bijvoorbeeld!

• Van waar de naam: La Pista komt uiteraard van onze wijk De Piste, door er La Pista van te maken geven we het een zomers tintje.

• Wie zit erachter: de zomerbar is een samenwerking van alle veertien leden van het wijkcomité van De Piste.

• Concept: La Pista is meer dan gewoon een zomerbar, het is de verderzetting van wat vroeger onze wijkfeesten waren.

• Sfeer: La Pista draait om de toevallige ontmoeting in een ongedwongen sfeer.

• Alleen in deze zomerbar: in La Pista is een dartsbord en zelfs een nagelblok te vinden.

• Zeker proeven: dit jaar hebben we het aanbod hapjes sterk uitgebreid tegenover vorig jaar, toen hadden we alleen braadworsten. Nu zijn er ook pannenkoeken te verkrijgen en onze eigen Pistieburger.

• Ons oordeel: toplocatie midden in het groen, prachtig vormgegeven met een stijlvolle overkapping en sfeervolle verlichting.

• Bereikbaarheid: het dichtstbijzijnde adres is Zonnelaan 15 in Zulte, middenin de wijk De Piste ligt een pleintje omringd door groen.

• Openingsuren: enkel nog nu vrijdag van 18 uur tot 1 uur, zaterdag van 16 uur tot 2 uur, met om 20.30 uur een dj-set van Lunatrix, en zondag van 10 uur tot 21 uur.