Lychee Garden is nieuw lid van collectief GastroRSL

Van eind maart tot eind mei pakt GastroRSL opnieuw uit met Culinaire Lentekriebels. Het mag dan wel al jaargang 56 zijn, de gastronomische vereniging blijft vernieuwend uitpakken. Dit jaar vervoegt ook het Aziatisch restaurant Lychee Garden het gastronomische collectief.

GastroRSL verwelkomt Lychee Garden als nieuw lid. Sheng en Lidan gaan voluit voor een gastronomisch Aziatisch verhaal. Sheng en Lidan bieden in Lychee Garden gevarieerde Aziatische gerechten aan met nadruk op de Chinese keuken. Naast een uitgebreide keuze à la carte voorzien ze ook een variërend maandmenu. Met verse ingrediënten en een beetje creativiteit schotelt de chef je altijd wat nieuws voor. De nieuwste menu’s en aankondigingen vindt men op de website lycheegardenrsl.be of Facebook Lychee Garden. GastroRSL nam ook afscheid van Bistro Sint-Blasius uit Rumbeke. Nana en Sébastien zochten nieuwe oorden op. In Oostduinkerke bouwen ze met Surf&Bite aan een nieuwe toekomst. Via https://surfenbite.be kun je het verhaal van Nana, Sébastien, Kimsy en Sasha verder volgen. Opnieuw komt de vereniging op de proppen met een geselecteerde champagne met een speciaal ontworpen muselet en etiket voor GastroRSL. De muselet blijkt, door de beperkte oplage, een verzamelobject. Verzamelaars gingen vlot op jacht naar die metalen hebbedingetjes van de vorige edities. Nu wordt dat wellicht niet anders. Henri David-Heucq garandeert kwaliteit.

Ook food sharing

“Op acht verschillende vrijdagavonden, van 28 maart tot en met 23 mei, krijg je de kans om de culinaire festijnen te ontdekken. De kwaliteit van de producten zorgt voor een palet van smaken, geuren en kleuren”, vertelt voorzitter Kris Blouwe van Orchidee. “Een van de basisingrediënten wordt of ons eigen streekbier Rodenbach of Cornet. Naast de traditionele aanpakaperitief, voor- en hoofdgerecht, passend dessert – bieden we de chefs de mogelijkheid om hun fantasie de vrije loop te laten met een moderne aanpak in het gastronomische gebeuren in Roeselare. De trend food sharing vindt stilaan ook zijn weg in de restaurants van GastroRSL. Niet meegaan in de vernieuwing is ter plaatse blijven trappelen. Sommige chefs stappen af van het klassieke concept voor- en hoofdgerecht om uit te pakken met een nieuwe visie op gastronomie. GastroRSL staat zoals altijd open voor innovatie als de kwaliteit gegarandeerd blijft. Ook hier wordt een prijs van 80 euro gerespecteerd.” De culinaire lentekriebels vinden plaats bij Park Rodenbach (28 maart), Zaal Orchidee (4 april), De Ooievaar (11 april), Ter Bos (25 april), Lychee Garden (2 mei), Suurplas (9 mei), Eethuis De Steeg (16 mei) en Gastro Henri (23 mei). (PS)