Lutje en Freddy vieren samen met hun klanten hun afscheid van café De Koekuit in Moorslede

Met café De Koekuit verdwijnt er een erg gekende café in de gemeente. Op vrijdag 22 december vierden uitbaatster Lutje en haar man Freddy een bedankingsfeestje met de vaste klanten van het gekende volkscafé langs de Gentsestraat in Moorslede.

Met café De Koekuit verdwijnt er een typisch volkscafé waar iedereen welkom is. Lutje Vandekendelaere (79) en haar man Freddy Deforche (76) startten er midden de jaren 80. “Maar toen hadden we al heel wat jaren horeca-ervaring op de teller”, zegt Lutje. Zij hielp vroeger eerst bij haar tante die een café had. Lutje had de smaak zo te pakken dat ze op 23-jarige leeftijd besliste om het toenmalige café Sint-Henricus op de Zilverberg uit te baten. “Op de plek waar nu De Zilverlink staat. Na enkele jaren moest ik er echter weg omdat ze het café zouden slopen”, vertelt ze.

Thuis voor de verenigingen

Freddy en Lutje kochten toen café De Koekuit. “Vroeger was er hier al een café, maar er waren serieuze verbouwingswerken nodig. Het verkrijgen van de vergunningen liep niet zo vlot waardoor het jaren duurde vooraleer alles af was. In die tussentijd runden we café Breughelhove in het centrum van Moorslede. Maar ook daar moesten we weg, de politie nam daar later zijn intrek”, zegt Freddy. Gelukkig was toen net café De Koekuit helemaal af. Het café groeide al snel uit tot een plek waar tal van verenigingen zich thuis voelden. Een vast cliënteel kwam er over de vloer. Freddy en Lutje keken ieder ook uit naar de wielerwedstrijd die georganiseerd werd.

Dubbel gevoel

Na de coronacrisis beslisten de zeventigers hun café te heropenen. Op maandag, woensdag, vrijdag en zondag kwamen de vaste klanten er de voorbije jaren nog van een pintje genieten. “Maar nu voelen we wel dat de jaren beginnen te wegen”, zegt Lutje. Zij wordt vandaag, vrijdag 29 december, 80 jaar. “Het ideale moment om de stekker eruit te trekken, al is het toch met een dubbel gevoel. Ik zal de klanten erg missen en ben dankbaar voor de vele mooie jaren.” Het koppel nodigde de klanten op vrijdag 22 december uit voor een afscheidsfeestje. (Bert Feys)