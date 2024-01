Ludo en Sabine zoeken overnemer voor Oud Iseghem op Grote Markt: “We stoppen er mee omwille van medische redenen”

De bekende horecazaak Oud Iseghem op de Grote Markt van Izegem zoekt nieuwe uitbaters. Huidig zaakvoerder Ludo Segaert (50) moet omwille van medische redenen verstek geven. “Ik heb zware artrose en een dubbele hernia. Artsen zeggen me dat ik dringend een normaler leven moet leiden. Een job in de horeca is intensief en dus moet ik met pijn in het hart van Oud Iseghem afscheid nemen”, klinkt het.

Er beweegt heel wat op horecavlak in het centrum van Izegem. Op de Korenmarkt nam Tom Sintobin Lagaar over en nam Bistro Jeanine zijn intrek in het voormalig pand van Foodbar Farahilde, maar ook op de Grote Markt zijn er wat veranderingen doorgevoerd. Zo krijgt de Brasserie met Kathy en Andy eind deze maand nieuwe uitbaters. Café Comodo vond dan weer geen overnemers en is gesloten. In tearoom Oud Iseghem hopen Ludo Segaert en Sabine Pruvoost van dat scenario gespaard te blijven. Zij zoeken al een jaar in de luwte naar overnemers.

Pijnstillers

“We hadden toen even een kandidaat, maar die bleek ons nadien aan het lijntje te hebben gehouden”, aldus Ludo. “Hij gaf vlak voor het tekenen van de compromis verstek omwille van privéredenen. Toen hebben we even afgewacht, maar nu lanceren we een nieuwe poging. Ik sukkel immers al anderhalf jaar met mijn rug. Ik heb zware artrose en een dubbele hernia. Ik heb voor ik achter de toog van Oud Iseghem stond lange tijd bij metaalbedrijf Verhoestraete gewerkt en daarvoor doorzwom ik al verschillende horecawatertjes, waaronder bij het toenmalige Major Events van stadsgenoot Mathieu Barbe. Later kwamen Sabine en ik bijspringen bij Filip en Nathalie, de toenmalige uitbaters van Oud Iseghem. Tot ze er mee zouden stoppen en wij de kans zagen de zaak over te nemen. Dat is nu zes jaar geleden. Al die jaren werk eisen zijn tol. Ik draai dagen van twaalf uur. Mijn rug is helemaal versleten.”

Ludo stond in Oud Iseghem achter het fornuis om een beperkte menukaart met onder andere spaghetti of croques klaar te maken. Hij kreeg daarbij geregeld hulp van Sabine, die kwam bijspringen in de zaak na haar uren als deeltijds medewerker in de Izegemse bibliotheek. “Op andere momenten maakte ik gebruik van jobstudenten of flexi’s, maar nu kan het zo niet verder”, aldus Ludo. “Ik slik dagelijks pijnstillers om hier te kunnen staan. De artsen zeggen me dat ik dringend een normaler leven moet leiden. We zijn een heel eind terug al gestopt met ’s avonds eten te serveren en ook de coronacrisis zijn we goed doorgekomen, maar nu is genoeg geweest. Er zijn al dagen geweest dat ik de zaak niet open deed omdat de pijn te erg was, maar je kan dat niet blijven doen. Ik zet er met pijn in het hart een punt achter, want ik zal mijn vaste klanten zeker missen.“

Vast klantenbestand

Wie de zaak wil overnemen komt in een gespreid bedje terecht. “We hebben een vast klantenbestand, op zaterdag is het hier altijd druk met de wekelijkse markt en er zijn de jaarlijkse evenementen zoals de Batjes en kermis”, sommen Ludo en Sabine op. “Bovendien hebben we de zaak tijdens de coronacrisis opgefrist. Het pand is eigendom van brouwerij Debrabandere, bevat 48 zitplaatsen binnen en in de zomer een terras met 90 zitplaatsen. In de overname is de volledige inboedel inbegrepen, inclusief terrasmeubels. De overnameprijs is bespreekbaar. Er is al interesse van enkele kandidaten, maar we hopen natuurlijk die ene persoon te vinden die het helemaal ziet zitten een nieuw horeca-avontuur op een mooie ligging aan te gaan.”