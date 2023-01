Lucien en Lizette starten weer op: “Vanuit Walraversijde koken voor Oostende en Middelkerke”

Vzw Duinhelm heeft het initiatief ‘Lucien en Lizette’ opnieuw opgestart als takeaway en voor thuisleveringen. Vanuit Raversijde. De reacties zijn positief en ze boren in Middelkerke een nieuwe markt aan.

“De uitbaters van restaurant/tearoom ‘Walraversijde’ op het provinciaal domein hebben ons hun pand aangeboden. Het zijn de ouders van één van onze bijzondere medewerkers. Ze zijn nog een poos in winterverlof en dus is dit een welgekomen opportuniteit”, zegt begeleidster Hilde Vanhoecke.

Goede respons

“We proberen dezelfde structuur te behouden voor onze medewerkers die hier de hele dag aan de slag zijn. Hier kiezen we voor het concept ‘Lucien’ met afhaalgerechten. Het restaurantgedeelte hebben we vervangen door onze thuisleverservice. We maken de salades, soepen en quiches vers. Dat is nu uiteraard een groter aandeel en vergt meer organisatie want de verplaatsing naar Oostende is groter. Daarenboven komen nog eens de wegenwerken op de Nieuwpoortsesteenweg waardoor we moeilijk te bereiken zijn. Maar het voordeel is dan weer wel dat we nu leveren in Middelkerke en de respons van daaruit is goed. De eerste klanten melden zich en we verwachten dat dit de komende dagen nog toeneemt. Ook onze bestaande klanten in Oostende zijn blij dat ze weer kunnen bestellen.”

Hilde merkt wel op: “Onze medewerkers verlangen naar meer. Ze willen meer interactie met de klanten. Gelukkig is er de afhaalservice. We weten voorlopig niet hoe lang we hier blijven, maar het winterverlof van de zaak stopt midden februari.”

Hoopvol

De medewerkers zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen. Jonas Van Quakebeke (29): “Ik was vanaf de eerste dag actief in Lizette. Twee keer per week ben ik er aan de slag en op het moment van de explosie was ik op reis. In november en december waren er wel activiteiten, maar niets gaat boven mijn werk in Lizette. Ik ben dus erg tevreden dat ik hier weer aan de slag kan, ook al is dat zonder publiek. Ik hou wel contact met de klanten, want ik help ook bij de thuisleveringen.” De bijzondere medewerkers kijken allen uit naar de heropening van een zaak in het centrum van de stad. Gianni Levecke (27): “In de tussenperiode kookten we wel in O.666 maar dat was toch niet hetzelfde. Ik ben zeer blij dat we hier terecht kunnen. Ik mis het contact met het publiek wel een beetje, maar het ik doe toch vooral de afwas.”

(EFO)

Meer info over de maaltijden op www.lucienoostende.be. Bestellen gebeurt best de dag voordien.