Luc en Martine uit Nieuwpoort vonden het paradijs in Zuid-Frankrijk: “We zijn hier gelukkig en maken mensen gelukkig”

Luc Dewart en Martine Vanden Steene ruilden tien jaar geleden hun succesvolle bankkantoor in Nieuwpoort in voor een chambres d’hôtes in Belvèze, een dorpje in het zuidwesten van Frankrijk. Op een prachtige locatie bouwden ze La Mouline uit tot een absolute topper. “We laten mensen delen in een droom die werkelijkheid is geworden.”

Authentiek, ongedwongen, en in volle natuur: het zijn slechts enkele van de vele troeven van La Mouline, de ronduit indrukwekkende chambres d’hôtes van Luc en Martine. Toscane, maar dan een aardig stukje dichterbij: zo omschrijft het sympathieke koppel zijn stukje paradijs op aarde.

Tien jaar geleden namen Luc en Martine een beslissing die hun leven een totaal nieuwe wending zou geven. Ze zegden hun in Nieuwpoort en omstreken heel bekend en gewaardeerd zelfstandig bankkantoor definitief vaarwel, en begonnen in een dorpje met amper een 200-tal inwoners een zaak met gastenkamers.

Meer dan bankieren

“Wij zijn allebei na onze studies als het ware in het bankwezen gerold”, vertellen ze. “We werkten samen in een toenmalig filiaal van Dexia in Nieuwpoort, maar in 2006 besloten we om samen van nul te beginnen en te starten met een zelfstandig Crelan-bankkantoor in de Langestraat.”

Maar er bleek meer aan de hand. Luc en Martine delen namelijk een passie voor gastronomie en zijn beiden fervente hobbykoks. “En ik moet bekennen dat daar de roots van onze carrièreswitch lagen”, vertelt Luc. “We hebben altijd met veel plezier voor en met mensen gewerkt, en wilden dat maar al te graag combineren met onze passie voor lekker eten en het goede leven. Een restaurant openen zagen we minder zitten, maar waarom dan geen B&B of gastenkamers?”

“Het was liefde op het eerste gezicht, tussen ons en de boerderij”

Eenmaal de beslissing was gevallen, ging het koppel op zoek naar een geschikte locatie en die vonden ze dus in Belvèze. Het dorpje ligt in het Franse departement Tarn-et-Garonne en maakt deel uit van het arrondissement Castelsarrasin.

Vooraanzicht van La Mouline: een idyllisch plaatje. © gf

“Het moest inderdaad Frankrijk worden, en zeker in het zuiden, omwille van het mooie weer. We vonden een prachtig gelegen boerderij op een domein van negen hectare, in een adembenemende streek met witte kalkplateaus, middeleeuwse dorpjes en velden met ontelbare zonnebloemen. Het was liefde op het eerste gezicht.” Luc en Martine restaureerden La Maison du Maître en de bijgebouwen in de oorspronkelijke Quercy blanc-stijl, genoemd naar de naam van de vroegere provincie.

La Mouline beschikt vandaag over drie kamers en twee gîtes, allemaal al even gezellig en uitgerust met alle mogelijke comfort. Je vindt er onder meer een verwarmd zwembad, een wellness met jacuzzi, en tal van ontspanningsmogelijkheden – waarbij petanque natuurlijk niet mag ontbreken. Om de rust van de gasten nog beter te kunnen garanderen is La Mouline overigens vanaf 2024 ‘adults only’.

Best of the Best

Vandaag mag La Mouline zich een van de populairste en meest gerenommeerde chambres d’hôtes van Frankrijk noemen. Meer nog: Luc en Martine werden recent door de internationale website Tripadvisor beloond met een Best of the Best Award, een erkenning die alleen bestemd is voor het allerbeste wat de sector mondiaal te bieden heeft.

Binnenzicht van de met veel zorg en respect gerestaureerde La Mouline. © gf

“Toen we dat vernamen, moesten we toch even gaan zitten”,zegt het koppel. “We proberen ons aanbod tot in de perfectie te verzorgen, en die erkenning betekent dan ook heel veel, want ze is gebaseerd op beoordelingen van klanten. We bestaan dit jaar tien jaar, en die verjaardag zuilen we niet gauw vergeten.”

Gastronomie

De waardering is er inderdaad niet zomaar gekomen. Wel door hard werken en streven naar perfectie. En er is nóg meer: “Ik had het over onze passie voor lekker eten en het goede leven”, zegt Luc. “Die passie vertaalt zich in ons gastronomisch aanbod. Ook lekker eten is het handelsmerk van La Mouline geworden. Naast een uitgebreid ontbijt, inbegrepen in de kamerprijs, kunnen onze gasten elke avond meegenieten van onze table d’hôtes. Lekker en gezond eten, altijd huisgemaakt, en met producten van de beste kwaliteit. De mensen kunnen kiezen: ofwel dineren in alle privacy, ofwel mee aanschuiven bij de andere gasten aan onze lange tafel. Wie dat wil, kan bij ons zelfs zonder logeren terecht voor een heerlijke maaltijd.”

Luc en Martine genieten nog elke dag van hun destijds niet bepaald evidente keuze. “Wij zijn hier oprecht gelukkig. We maken bovendien mensen gelukkig, en laten hen delen in een droom die werkelijkheid is geworden”, besluiten ze met een heel brede glimlach. (DVL)