Luc en Dorine openen pop-upcafé in De Zandvlugge

Tot voor kort na de Tweede Wereldoorlog was café De Zandvlugge op het gelijknamige gehucht in de Gentstraat in Ingelmunster een bekende trekpleister, maar daarna gingen de deuren onherroepelijk dicht. Brouwer Luc Savels en zijn vrouw Dorine Vanneste brengen dat verloren stukje geschiedenis dit weekend nog eens terug tot leven. Ooit schuilden enkele Amerikaanse piloten er na een crash voor de Duitsers. De voormalige uitbaters van café Gravenhof presenteren er zijn Punaise-bieren en gerstenat van enkele bevriende brouwers.

Luc en Dorine waren enkele jaren de gezichten van café Het Gravenhof (nu Den Bockor – nvdr.) op de Markt in Ingelmunster, maar in 2016 besloten ze een andere weg in te slaan. “Ik was enkele jaren vertegenwoordiger voor de Triporteur-bieren van B.O.M. Brewery uit Roeselare”, zegt Luc. “Daarna besloot ik het er zelf op te wagen met mijn Koekoeksbrouwer-ei. Sindsdien heb ik onder de naam Punaise verschillende bieren op de markt gebracht. Ik stond de laatste jaren wel al eens op bierfestivals, maar achter de tap van een café kon je me niet meer vinden. Tot nu, want op zaterdag 15 en zondag 16 april staan ik en Dorine onder de noemer Punaise Pop-up biercafé nog eens paraat. Locatie van dienst is voormalig café De Zandvlugge in de Gentstraat 184.”

Aan die plek hangt alvast een merkwaardige geschiedenis vast, weet fietsenhandelaar Marc Tack, die eigenaar is van het pand en ernaast zijn winkel uitbaat. “Acht jaar geleden kon ik het café kopen, maar toen was het heel bouwvallig. Het werd tot kort na de Tweede Wereldoorlog uitgebaat, maar precieze data vinden we niet terug. Het was eerst een bakkerij en kruidenierswinkel voor het café werd. Na haar schooljaren werkte Elza Callens in de ouderlijke bakkerij in die straat. Ze was toen al samen met Emiel Desmet, met wie ze in 1950 in het huwelijksbootje zou stappen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielpen zij twee Amerikaanse piloten die in het gehucht Otteca in Oostrozebeke, vlakbij de gemeentegrens met hun vliegtuig gecrasht waren. Ze gaven hen onderdak in De Zandvlugge. In oktober 1944 zijn ze daarvoor nog uitgebreid gehuldigd. Ik heb er nog een affiche van terug gevonden. Ze werden toen onder andere mee met de soldaten op een praalwagen door de gemeente gereden. Later verhuisden ze naar Izegem, waar ze jarenlang een beenhouwerij hebben uitgebaat.”

Na de oorlog ging het café dicht. “Een jaar of twee geleden heb ik alles opgeknapt en sindsdien kan je deze locatie huren voor allerlei kleine feestelijkheden, zoals een babyborrel of verjaardag”, aldus Marc. Komend weekend wordt De Zandvlugge dus echter nog één keer een café. “Je kan er mijn Punaise-bieren proeven, waaronder voor het eerst een speciaal brouwsel van Rosse Tinke, dat voor de gelegenheid op whiskeyvaten gerijpt is”, zegt Luc. “ook B.O.M. brengt een primeur met zijn nieuwe Cherry Moon-bier. Verder zullen er bieren zijn van brouwerij De Meester, De Ranke, Brambrass, De Zwoane, Publitasting, bierfirma Beer en Verduyn. We voorzien meer dan vijftig bieren, waaronder exclusief gerijpte en geuzes. Voor de hongerigen voorziet Leander Sabbe van traiteur ’t Marmietje verschillende gerechten, van een tapasbordje en huisbereide gernaalkroketjes tot asperges op z’n Vlaams, zoete aardappelfrietjes met een Thaïse currydip of een kalfsburger met tzatziki en rucola.”

Het Punaise Pop-up Biercafé in de Gentstraat 184 is op zaterdag 15 april open van 14 tot 22 uur en op zondag 16 april van 10 tot 20 uur.