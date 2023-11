Lowie (31) opent pastabar King’s in Lendelede: “Liefde voor Italiaans eten”

Lowie Scheldeman (31) opent op vrijdag 1 december pastabar King’s in de Stationsstraat 31 in Lendelede. Een verhaal van een jongen die na een zwaar ongeval in 2006 lange tijd moest revalideren, later nog een diploma sportmanagement haalde en ondertussen ook horeca-ervaring opdeed in het restaurant van zijn ouders. “En die horeca wordt nu mijn toekomst”, zegt hij.

Lowie Scheldeman was pas 14 toen hij en zijn vriend Giovanni, op maandagmorgen 18 december 2006, op weg met de fiets een zwaar ongeval hadden vlakbij zijn ouderlijk huis in de Izegemsestraat. “We reden samen naar het station in Izegem om vandaar met de trein naar de sportschool in Brugge te sporen. Vlakbij de Rijksweg werden we door een dronken chauffeur van de weg gereden met verschillende breuken en verwondingen voor ons beiden als gevolg. Er volgde een lange revalidatie, eerst twee maanden in het ziekenhuis in Izegem en dan bij een kinesist. Ik was minstens één jaar immobiel.”

Doorbijten

Lowie volgde ondanks alles verder zijn 3de en 4de jaar middelbaar aan de sportschool. “Om later een job in de sportwereld te kunnen doen. Door de gevolgen van mijn ongeval was het niet vanzelfsprekend om mijn sporttesten te doen. Ik stapte korte tijd over naar moderne talen-wetenschappen in het College in Izegem en dan naar IdP in Izegem waar ik de richting sociale technieken-wetenschappen volgde. Daarna behaalde ik aan Vives Brugge mijn diploma sportmanagement.”

En toch koos Lowie voor een carrière in de horeca en niet in de sport. “Niet zomaar! Ik ben opgegroeid in ‘De Speelvogel’ in de Izegemsestraat, het restaurant dat mijn ouders Filiep en Kaatje 22 jaar runden. Ik hielp er als kleine jongen in de weekends en begon aan de afwas, leerde dan de koude en warme keuken… Ik stond zelfs vijf jaar aan het fornuis omdat mijn ouders in de Franse Auvergne, op 650 kilometer van hier, camping ‘Les Plans’ hadden gekocht en uitbouwden. Mijn moeder, die de chef-kok was in De Speelvogel, trok dan in de zomermaanden naar ginder. Op 12 december 2021 stopten ze definitief met ‘De Speelvogel’ en runnen van maart tot oktober alleen nog de camping.”

Vroeger kapsalon

Lowie kocht de vroegere kapperszaak in de Stationsstraat 33 in Lendelede. “Met de bedoeling daar een eigen horecazaak op te starten. Dat het een pastabar zou worden, stond toen nog niet vast. Maar ik deed wel heel wat pasta-ervaring op in ‘De Speelvogel’ en mijn drie jaar als kookouder bij de Chiro en de laatste maanden als pastaleverancier op evenementen en bij verenigingen. Er is ook de liefde voor Italiaans eten. Dat overtuigde me om met een pastabar te starten. Mijn broer Jerom is zelfstandige en doet de inrichting.”

“Nee, geen pastabar van een grote pasta- of pizzaketen. King’s is de bijnaam die mijn vrienden me gaven omdat ik een speelvogel was (en ben) die graag in de bomen klimt of een keer aan waaghalzerij wil doen. ‘King Lowie’ komt van het ‘Jungleboek Louie’.”

Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 december is er het openingsweekend van ‘King’s’. Op de takeawaykaart staan pasta’s met zes verschillende sauzen en nog een extra pastasaus van de maand, gepimpt met toppings (extra groenten). En dan is er de kaart ‘Eat-in’ voor wie in de pastabar wil eten. Met diverse pasta’s en sauzen én een drietal lasagnes. Het is de bedoeling dat in de toekomst uit te breiden met suggesties als bijvoorbeeld varkenswangetjes en een vispannetje.”

Trouwdatum

Lowie staat er niet helemaal alleen voor. “In november van vorig jaar leerde ik mijn vriendin Emmalien Vercaempst kennen die als HR-manager in Aalst werkt. We wonen ondertussen samen en onze trouwdatum staat ook al vast: 29 juni 2024. Ik werk sinds enkele jaren als chauffeur bij Febelco in Izegem en zal die job combineren met mijn pastabar. Emmalien zal in de weekends een handje toesteken.”