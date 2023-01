Loungebar Ramuzi geopend in voormalige Rubenskelder in Brugge

In de voormalige Rubenskelder, waar destijds heel wat dansfeesten werden georganiseerd, hebben drie ondernemende jongemannen met roots in het Turkse toerisme hun loungebar Ramuzi geopend.

De Rubenskelder, op de hoek van de Philipstockstraat en de Cordoeanierstraat, was jarenlang een begrip voor de nu iets oudere Bruggeling, die de locatie nog kent als fuifzaal. Het was ook lange tijd de vaste stek voor nogal wat Vlaamsgezinde groeperingen in het Brugse. Tot voor enkele maanden was Thierry Van Meckeren – broer van Yannick, gekend van Du Phare en Het Zwart Huis – er actief met zijn jazzclub Take Five. Een zaak die hij kort voor het uitbreken van de coronacrisis had geopend, wat dus niet evident bleek. Ondertussen is de man naar het buitenland getrokken en bleef de Rubenskelder leeg staan.

Animator in Turkije

“We hebben deze zaak opgestart met drie mensen die allemaal hun loopbaan zijn begonnen als animator in de toeristische resorts in de badplaats Antalya in Turkijke”, zegt Ramazan ‘Rame’ Emre. “De andere vennoten zijn Musti Sahan en Zizo Incesu. Zizo werkte eerder in het Italiaans restaurant Carlito’s van de familie Hessels, en runt nu zelf ook zijn eigen Italiaans restaurant in de Vlamingstraat. Ik heb nog meegewerkt in zijn restaurant, maar leg me nu volledig toe op deze nieuwe bar.”

Warmer aangekleed

Ramazan leerde tijdens zijn werk als barman en animator in Antalya een Nederlandse vrouw kennen. Zij werkte een tijdje in Turkije. In 2014 kwamen ze in Maldegem wonen. “Ik heb toen onder meer in een restaurant in Aardenburg gewerkt en bij een bekende pizzeria in Sluis. Toen mijn vrouw als winkelverantwoordelijke in Brugge aan de slag kon, ben ik hier zelf ook komen solliciteren en kreeg ik een mooie baan als barmedewerker in het Martin’s Hotel in de Oude Burg. Daar bekwaamde ik me in het shaken van cocktails. Maar we wilden altijd wel iets voor onszelf beginnen, en toen we merkten dat dit mooie kelderpand vlak bij de Markt hier vrij was, zijn we gaan informeren bij de eigenaar. Het stond toen al zo’n zes maanden leeg. De ruimte was al heel charmant, maar we hebben die toch nog wat warmer aangekleed.”

+25-publiek

“Behalve op woensdag zijn we iedere dag vanaf 18 uur open. We richten ons op een publiek vanaf 25 jaar en onderscheiden ons daarmee dus van het uitgaansleven op de Eiermarkt en in de Kuipersstraat. Dat ik gespecialiseerd ben in het bereiden van allerlei cocktails, zie je aan het uitgebreide assortiment op de kaart. Wat muziek betreft passen we ons aan het publiek aan – jong of ouder, uitbundig of eerder rustig – maar sowieso boeken we in het weekend een deejay en werken we regelmatig met thema-avonden. Er is duidelijk een vraag naar dit soort clubs, want de cijfers uit ons businessplan hebben we in de realiteit al met drie mogen vermenigvuldigen…” (PDV)

Meer info:www.facebook.com/ramuziloungebar