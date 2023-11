Louis (Moustache) en Bert (Gelateria Italia) slaan handen in elkaar en openen winterbar op Grote Markt van Roeselare

Naast de kerstchalets aan het station pakt Roeselare dit jaar ook uit met een gezellige winterbar op de Grote Markt. Het idee kwam van de stad zelf en de uitvoering is in handen van Louis Vandepitte (31) van Café Moustache en Bert Watteny (43) van ijssalon Gelateria Italia. Beide ondernemers zitten met hun zaak op de Grote Markt en geloven alvast in dit project. “We willen er vooral een gezins- en kinderchalet van maken”, klinkt het in koor.

Ook dit jaar pakt stad Roeselare uit met een divers eindejaarsprogramma. Na de geslaagde samenwerking met Radio 2 slaat de stad dit jaar de handen in elkaar met Play Nostalgie. Het is ook uitkijken naar de terugkeer van de schaatspiste op de Grote Markt. En nieuw dit jaar is dat er ook een winterbar komt. Daarvoor slaan Louis Vandepitte van Café Moustache en Bert Watteny van ijssalon Gelateria Italia de handen in elkaar. Het idee kwam dan weer van de stad zelf. “We kregen een mail om een kerstchalet te openen op de Grote Markt”, vertelt Louis. “Wij toonden meteen interesse aangezien we zelf ook actief zijn op de Grote Markt. Het leek ons wel een interessante kans die we niet konden laten liggen.”

Café Moustache stemde zo dus meteen in, maar Louis wist wel dat hij dit niet alleen zou kunnen verwezenlijken. “Dus klopte ik aan bij onze buren van Gelateria Italia”, gaat hij verder. “Normaal zijn zij deze periode gesloten dus vroeg ik om mee te helpen en zo de handen in elkaar te slaan.”

Bert bevestigt. “Ik was meteen wel enthousiast bij het voorstel en hapte toe van zodra er meer duidelijkheid was. Hoewel we normaal in verlof zijn, hebben we er geen problemen mee om de handen uit de mouwen te halen. We geloven in dit project. Ondertussen stemden ook al enkele van onze personeelsleden in. Dus dat is ook al positief.”

Geen feesttent

De kerstchalet zal geopend zijn vanaf vrijdag 1 december tot donderdag 7 januari. Louis en Bert willen er vooral een gezins- en kinderchalet van maken waar geen grote feesten zullen plaatsvinden. “We willen niet concurreren met de chalets aan het station”, verduidelijkt Louis. “Het is onze bedoeling om elk weekend een soort van diner te voorzien waarbij de mensen vooraf kunnen inschrijven. Op die manier willen we meer zijn dan gewoon een bar.”

Het mag duidelijk zijn: zowel Louis als Bert willen van hun kerstchalet een succes maken. “Dat is toch de bedoeling. En als het zo is, staan we er zeker voor open om hier een vervolg aan te breien de komende jaren”, aldus beide ondernemers.

Opofferingen

Naast de winterbar heeft Louis tijdens de eindejaarsperiode ook duidelijke plannen met zijn Café Moustache. “Zo komt er een nieuwe winterkaart met onder andere een nieuwe tapasplank en winterhapjes. De focus verleggen we naar het gezellig samenzijn in plaats van naar ons terras en de cocktails. We willen ook meer events doen in het weekend, maar daarvoor wachten we de combinatie met de kerstchalet nog af. Want we beseffen maar al te goed dat dit een periode wordt waarin we veel zullen moeten opofferen. Zo annuleerden we al ons jaarlijkse tripje naar Keulen en weten familie en vrienden ondertussen ook al dat we niet altijd iedereen zullen kunnen tevreden stellen. Het zijn keuzes die je moet maken, maar alles voor de goede zaak.”

Bij Gelateria Italia is het dan weer een totaal ander verhaal, aangezien het ijssalon normaal in verlof is tijdens deze periode van het jaar. “Toch was het ons plan om het voor dit jaar eens anders aan te pakken”, verklapt Bert. “Het was de bedoeling om de zaak eventueel te openen tijdens de weekends en in de kerstvakantie om ijsjes en drank te verkopen in combinatie met ijstaarten. Maar door het voorstel van de winterbar gaat onze focus volledig daarnaar. We willen namelijk ook nog voldoende tijd steken in ons gezin. Onze zoon heeft binnenkort voor het eerst examens in het middelbaar en we willen hem hierin bijstaan waar nodig”, besluit Bert, die alvast hoopt op een vlotte samenwerking met zijn buren.