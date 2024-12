Louis, Korneel en Julie openen winterbar Chalet Hazart in Oostnieuwkerke: “We zorgen voor een echt kerstmarktgevoel”

In Oostnieuwkerke openen Louis Plancke (30), Korneel Cottyn (29) en Julie Roose (23) op 19 december winterbar Chalet Hazart. Het trio stond eerder al 4 maal in voor de organisatie van zomerbar Bar Hazart.

De winterbar kreeg de naam Chalet Hazart mee. “Met Bar Hazart hebben we al redelijk wat naambekendheid en daarom besloten we de naam ‘Hazart’ te integreren in de naam van onze winterbar”, vertelt Julie Roose. “Onze winterbar huist wel niet in een chalet, maar vindt plaats op de binnenkoer van een leegstaande hoeve”. “De hoeve stond al een drietal jaar leeg en werd recent aangekocht door de gemeente voor de uitbreiding van de sportsite in Oostnieuwkerke”, weet Korneel Cottyn. “De gemeente gaf ons probleemloos toestemming om er onze winterbar te organiseren. Onze winterbar bevindt zich overigens op een boogscheut van de locatie waar onze zomerbar doorgaat”.

Breed publiek

“De hoeve zelf gaan we niet gebruiken”, gaat Louis Plancke verder. “Op de binnenkoer zorgen we voor een plankenvloer en een stretchtent en komt er ook een bar. In de vroegere schuur wordt een ruimte voorzien voor een 30-tal mensen. Die ruimte kan ook gereserveerd worden. Het is de bedoeling om een breed publiek aan te trekken: van jong tot oud. We willen in onze winterbar een kerstmarktgevoel creëren waar gezelligheid en warmte centraal staan. Vuurkorven en warme luchtblazers moeten de bezoekers verwarmen. We zorgen ook voor winterse drankjes als warme chocolademelk, glühwein en zelfs een soepje van de dag. We bieden ook hapjes zoals warme camembert aan. Op zaterdag bieden we – met uitzondering van de eerste zaterdag – ook een wintermaaltijd zoals bijvoorbeeld hutsepot met worst aan”.