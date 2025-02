Louis en Axelle openen restaurant s’Amuse op de Grote Markt: “Bewandel een beetje hetzelfde pad als mijn overleden vader”

Axelle Saeremans (30) en Louis Gauquie (29) zijn de gastvrouw en chef-kok in s’Amuse. Het koppel opent het gloednieuwe restaurant op de Grote Markt 29 in Poperinge op maandag 10 februari. “Mijn papa ben ik verloren aan een hartaderbreuk toen ik drie jaar was. Hij was ook kok. Dat ik nu – samen met mijn partner – een eigen restaurant open, betekent heel veel”, zegt Louis.

Het openen van zijn eigen restaurant is een bijzondere stap voor Louis, vooral omdat hij net als zijn vader Wim kok wilde worden. “Mijn papa ben ik verloren aan een hartaderbreuk toen ik drie jaar was. Hij overleed op 15 juni 1999. Twee dagen later is mijn mama bevallen van mijn zus Axelle. Dat ik nu – samen met mijn partner – een eigen restaurant open, betekent heel veel”, vertelt chef-kok Louis Gauquie. Naast Axelle heeft Louis ook een oudere broer Guillaume.

Vader Wim was werkkracht in grote restaurants zoals Le Pré Catelan in Parijs en L’Ecailler du Palais Royal in Brussel. Uiteindelijk opende hij hier, samen met mijn mama, een fruitwinkel bij het station in Poperinge”, vertelt Louis. “Ik bewandel een beetje hetzelfde pad als mijn vader. We gingen allebei naar Ter Duinen in Koksijde. In het buitenland heb ik nooit gewerkt, maar deed wel stage in een tweesterrenrestaurant in Barcelona. Daarnaast mocht ik aan de slag in bekende restaurants zoals De Jonkman in Brugge, Dell’Anno in Kortrijk, maar ook in Poperinge bij restaurant Pegasus en Goeste deed ik veel ervaring op. Of ik door mijn vader ook kok wilde worden? Dat weet ik niet, maar onrechtstreeks zal dat waarschijnlijk wel meegespeeld hebben.”

Grote Markt

“Het was altijd de bedoeling om een eigen restaurant te openen, daar droomt elke jonge kok van. In 2023 werd ons zoontje Jean-Dré geboren en die droom verdween wat op de achtergrond. Axelle had werk als leerlingenbegeleidster en schoonheidsspecialiste in bijberoep. Zelf had ik een job als kok in restaurant Goeste, onze buur. Maar toen kwam dit pand op de Grote Markt te koop…”, zegt Louis.

“Het onderwerp kwam hierdoor opnieuw ter sprake en we wisten allebei dat het een grote stap zou worden. Louis en ik hadden een tijdje samen in Goeste gewerkt en dat was goed gelukt. Horeca moet je als koppel doen. De krachten moet je bundelen, anders wordt het moeilijk haalbaar. Vrienden vroegen zich ook luidop af waarom we de stap niet namen om een eigen restaurant te openen. We wisten dat het puzzelen zou worden met Jean-Dré, maar er is heel veel familie waar we enorm op kunnen rekenen. Er zijn genoeg oplossingen om het te doen lukken, dus beslisten we om de stap te wagen”, vertelt Axelle.

s’Amuse

“We zijn allebei geboren en getogen in Poperinge, dus wilden we ook graag in de Hoppestad iets uitbouwen. Het pand op de Grote Markt was een prachtige locatie en ook volledig ons ding. In het voormalige restaurant Markt 38 op de Grote Markt heb ik veel geleerd en daar is de liefde voor de horeca gegroeid”, zegt Axelle. “Mijn job als kok in Goeste heb ik altijd graag gedaan en zonder Goeste hadden we nooit gestaan waar we nu staan”, vult Louis aan.

(lees verder onder de foto)

Louis en zijn papa Wim. © gf

Hun eigen restaurant is werkelijkheid geworden en kreeg de naam s’Amuse. “Mijn papa is Franstalig en zelf ben ik tweetalig opgevoed, daarom wilden we ook graag een Franse naam. De keuze viel voor s’Amuse waarbij we mensen willen trakteren op een culinaire en gezellige avond. We willen sfeer en gezelligheid brengen in ons restaurant, waarbij we hartelijk tafelen belangrijk vinden. We werken met verse en pure producten”, aldus Axelle.

“Bij de keuken krijgt een oud krantenartikel over mijn vader een plaatsje, als eerbetoon”

“Er is een tearoom kaart, maar er zijn ook suggesties. Er zijn sharing gerechtjes zoals Ierse oesters, Spaanse hammen en verschillende soorten tapas zoals nacho’s… Daarnaast is er ook een ruime wijnkaart. Op onze menukaart staat voor elk wat wils. Iedereen kan tafelen aan een betaalbare prijs. Inwoners uit de residenties achter ons restaurant zijn hier ook meer dan welkom om hun tasje koffie te drinken.”

(lees verder onder de foto)

Axelle en Louis in s’Amuse. © LBR

Ereplaatsen

Papa Wim krijgt een ereplaats in s’Amuse, dicht bij Louis. “Bij de keuken krijgt een oud krantenartikel over mijn vader een plaatsje, als eerbetoon”, zegt Louis. “Er zullen drie speciale plekjes zijn. Wim krijgt een plaatsje bij de keuken. Mijn grootvader overleed in april 2024 en Louis zijn grootmoeder in november 2024. De opening van ons eigen restaurant hebben ze niet meer mogen meemaken, maar ze hadden wel al hun eigen plaatsje – met zicht op de Grote Markt – uitgekozen. Ze krijgen allebei een speciaal plaatsje op die specifieke tafels”, vult Axelle aan.

s’Amuse is geopend op maandag en dinsdag van 10.30 tot 21 uur. Op vrijdag van 8 tot 21 uur, en op zaterdag en zondag van 10.30 tot 21 uur. De keuken opent telkens om 11 uur. Op maandag 10 februari opent het restaurant voor het eerst de deuren.

Info: Facebookpagina s’Amuse