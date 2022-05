Loodswezen in Nieuwpoort wordt restaurant LDSWZN

De imposante infrastructuur van het Loodswezen aan de voet van pier kreeg met de uitbouw van restaurant LDSWZN een nieuwe bestemming. Een realisatie van Carl Pollyn en Chris Muylle, de zaakvoerders. Het wordt tafelend genieten van een uniek uitzicht op de Noordzee en de ingang van de Nieuwpoortse haven.

Na jarenlange leegstand vaart dit gebouw koers naar een nieuwe toekomst: op de benedenverdieping wordt het genieten op het ruime ‘Take Out Terras’, op de eerste verdieping is plaats gemaakt voor het klassenrestaurant ‘Dining with a view’ en op de bovenverdieping wordt het genieten in de ‘Roof Top Tapas bar’.

“Onze keuken staat borg voor een creatieve keuken, met oog voor eigen streekproducten. Op het Take Out Terras is er plaats voor zowat 250 zitjes, Dining with a view laat 70 lekkerbekken toe en de Roof Top Tapas bar is nog eens goed voor 80 plaatsen. Dat alles met zicht op zee”, stelt zaakvoerder Carl Pollyn, tegelijk zaakvoerder van Traiteur & Catering Cardinal en restaurant Odette op het Simon Stevensplein in Brugge.

Geen tralala

Het nieuwe restaurant biedt in zijn geheel werk aan een vijftiental medewerkers. “We werken allemaal voor hetzelfde doel: kwaliteit primeert bij elke schotel. Bij ons geen tralala maar een degelijke schotel, een hapje, lunch of diner, het moet telkens af zijn”, geeft Carl Pollyn nog graag mee.

Restaurant LDSWZ wordt beslist een nieuwe parel aan de horecakroon van Nieuwpoort.

Het restaurant is gesloten op zondagavond, maandag en dinsdag. Tijdens de vakantiemaanden is het 7/7 open. In het weekend en ‘s avonds wordt er à la carte getafeld terwijl er elke middag een lekkere lunch of suggesties voorzien zijn.

