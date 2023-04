Lokale horeca-afdeling neemt nieuwe start: “Vol enthousiasme”

Het is met een nieuwe bestuursgroep dat Horeca Veurne-Alveringem-Lo-Reninge-Diksmuide een nieuwe start heeft genomen. De regiowerking met Guy Lootvoet als voorzitter en trekker is in volle opstartfase en krijgt van Horeca Vlaanderen een jaar om zich te bewijzen.

Het was aan Guy Lootvoet, zaakvoerder van restaurant Mozaiek op de markt in Veurne, dat Horeca Vlaanderen vorig jaar vroeg om in Bachten de Kupe een nieuwe regiowerking op te starten. En het was ook datzelfde Horeca Vlaanderen dat voorstelde om Diksmuide, Lo-Reninge en Alveringem er bij te nemen. Zo gezegd, zo gedaan en ondertussen is er al een bestuur samengesteld met voorzitter Guy Lootvoet uit Veurne, secretaris Bart Homblé uit Veurne, penningmeester Yvan Devinck uit Veurne, de Veurnse bestuursleden Julie Dedrie en Zohra Denys, Capucine Finaut uit Merkem, Philip Nock uit Alveringem en Dirk Vandooren uit Izenberge.

Bedrijfsbezoeken

“Horeca Vlaanderen heeft mij inderdaad de vraag gesteld”, vertelt Guy Lootvoet zelf. “Ik werk ondertussen 17 jaar zestien uren per dag, maar ik heb toch toegezegd om hieronder mijn schouders te zetten. In tegenstelling tot vroeger – de tijd dat horeca Veurne bestond, maar ook niet veel meer dan dat – zie ik nu wel vooruitgang en enthousiasme. Ik voel echt goesting bij onze leden om elkaar opnieuw te ontmoeten, elkaars verhalen te horen en ervaringen te delen. We gaan proberen om tweemaandelijks een leuke en boeiende activiteit te organiseren. Vorige week waren we te gast in ’t Koetshuys bij Julie waar marketeer Fré Devos gastspreker was. Onze volgende bestuursvergadering plannen we bij Philip Nock in Alveringem. En zo is het onze bedoeling om de komende jaren zoveel mogelijk bedrijfsbezoeken te doen, opdat onze leden ook de zaken van de andere leden kunnen leren kennen.”

“Ik zou ook een ledenboekje willen uitbrengen, in samenwerking met onze leden en over de streekproducenten van het grondgebied. Omdat onze vereniging in het eerste jaar nog geen financiële middelen heeft, betaal ik onze eerste werkingsmiddelen nog uit eigen kas. Ik plan ook om de vier lokale besturen van het grondgebied aan te spreken. Slagen we in ons eerste jaar, dan zouden we van Horeca Vlaanderen financiële steun kunnen krijgen.”

Ledenaantal

“Op vandaag heeft onze plaatselijke afdeling zo’n 60 leden. Maar het is onze ambitie om naar 200 en meer te gaan. Hoe onze horecaondernemers lid kunnen worden? Heel eenvoudig, door zich lid te maken van Horeca Vlaanderen. Op die manier wordt men automatisch en gratis lid van de lokale afdeling. Het lidmaatschap bij Horeca Vlaanderen is mijns inziens een uitstekende zaak. Met behoorlijk wat voordelen verdien je het lidgeld zeker terug. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op de website. Daar vindt men alle info”, besluit Guy Lootvoet. (Anne Bovyn)