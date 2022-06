Lokale chefs leveren inspiratie voor pop-up restaurant SERRE op het De Coninckplein

Sam Swaenepoel (34) en Jolien Olivier (29) – ondertussen de trotse ouders van Sophia (bijna 4) en Ralph (negen maanden) – startten hun eerste eigen zaak in De Witte Merel in de schaduw van de Heilig Hartkerk. “Zes jaar hebben we daar gewerkt, maar de laatste twee jaar waren we al op zoek naar een ander pand. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en zijn we voor een nieuwbouwproject gegaan. Qua kostprijs zit dat bijna op dezelfde hoogte als bij het verbouwen van een pand, maar nu konden we het meteen ook met alle moderne vereisten van een restaurant zelf laten uittekenen.”

Sam en Jolien lieten hun oog vallen op een perceel in de Diksmuidsesteenweg, vanuit Roeselare gezien aan de overkant van de Rijksweg. “Er stond hier enkel wat struikgewas en bomen, maar dat groen hebben we ook zoveel mogelijk behouden.” In december 2019 opende CRKL en presenteerde daar meteen een keuken van hoog niveau. “Maar al snel waren er de lockdowns, we zijn toen met takeaway begonnen om toch omzet te draaien.”

Met een team van – met hen inbegrepen – zes medewerkers wordt er hard gewerkt. “We kunnen hier een 45-tal couverts aan, maar mikken vooral ook op de kwaliteit. Extra personeel is altijd welkom, het klopt dat het in de horeca momenteel erg moeilijk is om mensen te overtuigen. Maar dat proberen wij toch op allerlei manieren.”

“In het dessert verwerkte ik Elixir de Roulers”

De keuken van CRKL laat zich typeren door eerlijke smaken met een touch van over heel de wereld: van Azië over het Midden-Oosten tot Zuid-Amerika en het werken met lokale producten. “Van de leuke kruiden en wild gekweekte bloemetjes van Le Monde des Milles Couleurs uit Dikkebus tot de lekkere aardbeien van Demaegdt uit Oostnieuwerkerke.”

Na de lockdowns is CRKL voluit op toerental gekomen, van Gault&Millau werd het restaurant bedacht met een score van 13,5 op 20, ook van Michelin kreeg men een mooie beoordeling. “We hebben de juiste stap gezet door naar hier te komen.”

Sam en Jolien werden ook gecontacteerd door Stad Roeselare om mee te werken aan pop-up restaurant SERRE. “Een tof concept. We waren het idee meteen genegen en het blijkt ook een plezierige samenwerking. Zelf zullen we daar niet koken, daarvoor hebben ze een eigen team. Maar samen met heel wat collega’s hebben we gerechtjes mogen uitdenken die ze in het menu integreren. Het restaurant zal zeven weken open zijn en zal halverwege van menu veranderen. Er wordt vooral gewerkt met de OFYR-barbecue, onze gerechtjes zijn daar dus ook op aangepast. Ik werkte een combinatie uit van aubergine, die op de barbecue gegrild zal worden en afgewerkt wordt met bulgur, za’atar yoghurt en radijsjes. Voor het tweede menu ontwikkelde ik een dessert met aardbeien, Elixir de Roulers en karnemelk.”

Ook Sam en Jolien mogen er straks eens hun voeten onder tafel steken. “We zijn uitgenodigd voor de testlunch.”