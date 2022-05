Lokaal smullen tijdens Week van de Korte Keten

Tijdens de Week van de Korte Keten zet het stadsbestuur de hoeve- en streekproducten in de kijker. Van 14 tot en met 22 mei serveren negen Waregemse horecazaken een korteketenmenu of -gerecht, met ingrediënten van lokale producenten.

Met de korte keten legt voeding een zo kort mogelijke weg af van producent tot consument, zonder of met heel weinig tussenschakels. Door op die manier lokaal te kopen, weet de consument perfect waar het voedsel vandaan komt én krijgt de producent een eerlijke prijs voor zijn of haar mooie werk. Bovendien staat korte keten symbool voor een uitgebreid en seizoensgebonden aanbod.

De heerlijke streek- en hoeveproducten hebben niet alleen een plaatsje in de keuken van de Waregemnaar. Ze zijn ook zeer geliefd bij professionele koks. In de Week van de Korte Keten, die op zaterdag 14 mei start, serveren negen deelnemende Waregemse horecazaken een korteketenmenu-, -gerechtje, -lunch of -dessert.

In totaal zijn er zestien lokale landbouwers en producenten die aan de actie deelnemen. Consumenten die er producten kopen, ontvangen een lotje. Daarmee maakt men kans op een van de tien horecabonnen ter waarde van 50 euro.

“Met zo’n bon kan je bij negen deelnemende horecazaken terecht, die in hun aanbod producten gebruiken van de korteketenproducenten”, vertelt schepen van Landbouw Maria Polfliet (CD&V). “Op die manier verbinden we de producent met de consument, én met de lokale horeca. Die vorm van kruisbestuiving is uniek in onze regio.”

De producenten en horecazaken die deelnemen aan de Week van de Korte Keten bevinden zich in alle uithoeken van de stad. Onder meer Lunchbar Noon in de Stormestraat neemt deel. “We gaan creatief en culinair omspringen met lokale producten zoals champignons en aardbeien”, vertelt uitbaatster Maaike Vanlaeke. (LV)