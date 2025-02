Logiesuitbaters maken kennis met toeristisch aanbod: “Van groot belang voor de uitstraling van Gistel”

Stad Gistel nodigde meer dan twintig logiesuitbaters uit voor een netwerk- en infomoment. Daarbij werd het Gistelse toeristische aanbod ook aan deze ondernemers nog eens onder de aandacht gebracht.

Met 25 waren ze, de logiesuitbaters uit Gistel. In 2024 waren ze goed voor 241 bedden en in totaal 19.930 overnachtingen. Allemaal kwamen ze samen om meer te leren over de toeristische mogelijkheden in Gistel en de samenwerking met Visit Gistel, het vernieuwde toeristische kantoor in centrum Zomerloos.

Eerste aanspreekpunt

“De logiesuitbaters vormen een cruciaal onderdeel van het toerisme in Gistel. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor bezoekers en fungeren als ambassadeurs van de stad. De bijeenkomst bood hen de gelegenheid om kennis te maken met het toeristisch infocentrum Visit Gistel (dat pas vorige zomer de deuren opende, red.) en de nieuwe toeristische brochure, die interessante activiteiten in Gistel voor 2025 bevat. Daarnaast deelde Westtoer waardevolle informatie”, kadert schepen Ann Bentein (Team Burgemeester). “Onze logiesuitbaters zijn van groot belang voor de uitstraling van Gistel. Ze ontvangen de bezoekers met open armen en helpen de stad te promoten als toeristische bestemming. Deze bijeenkomst is dan ook een uitstekende gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en samen te werken aan een sterker toeristisch Gistel.”

De logiesaanbiedingen in Gistel zijn gevarieerd en omvatten B&B’s, vakantiewoningen, hotels, een glamping en een camperplaats. De locaties variëren van twee tot 32 bedden en bieden accommodaties van 1 tot 5 sterren, die een breed scala aan voorkeuren en budgetten bedienen. Bezoekers komen vaak naar Gistel voor ontspanning, maar er is ook een significante groep die de stad bezoekt voor professionele doeleinden. “De meerderheid van de toeristen komt uit België, gevolgd door Duitsland, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zwitserland. Ook internationale bezoekers uit landen zoals Australië, Israël, Colombia, Denemarken, de VS, de Verenigde Arabische Emiraten en vele andere landen weten Gistel te vinden”, besluit schepen Ann Bentein.