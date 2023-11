Lode Vanbelleghem is nieuw gezicht op tweede Bierfestival: “Toåfelbier is geen tafelbier”

Op zaterdag 9 december organiseert het lokaal bestuur van Langemark-Poelkapelle voor de tweede keer het Langemark-Poelkapels bierfestival. In OC Den Tap in Langemark stellen tussen 17 uur en middernacht acht lokale handelaar en/of brouwers een 25-tal verschillende bieren voor. Lode Vanbelleghem uit Poelkapelle is voor de eerste keer van de partij met zijn Toåfelbier.

Het lokaal bestuur van Langemark-Poelkapelle organiseerde vorig jaar voor de eerste keer een bierfestival om de brouwers en bierhandelaar van de gemeente in de kijker te stellen. “De Westhoek profileert zich als een regio waar het goed is om te leven met de campagne De Grote Goesting”, zegt schepen Laurent Hoornaert (TOPE8920). “Iedereen is bezig met eten en drinken te promoten. Wij hadden al ons koffiefestival, maar ik denk dat we ook trots mogen zijn dat we hier in Langemark-Poelkapelle ook iets te zeggen hebben op het vlak van bier. We hebben mensen die bier brouwen of hoge toppen scheren in de bierwereld. Veel inwoners weten dat niet.”

“We mogen trots zijn dat we hier ook iets te zeggen hebben op het vlak van bier” – schepen Laurent Hoornaert

“De meeste mensen kennen wel de Pater Pitte van Hans Vandeputte uit Sint-Juliaan, maar er zijn nog veel meer bieren met een link met Langemark-Poelkapelle”, zegt Jo Lottegier. “We hebben ook nog Bram Vandewalle van Castalia Craft Beers, die afkomstig is van Poelkapelle maar vooral in Zonnebeke brouwt. Benjamin Marcant heeft ook een aantal ‘Mister’-biertjes die hij komt voorstellen. Rudi Ghequire, afkomstig uit Poelkapelle, is sitemanager voor Rodenbach en heeft zo ook een link met de Ieperse stadsbrouwerij de Kazematten. Ook de etiketbieren Langemarknaere van drankencentrale Deruytter zullen weer van de partij zijn.”

Toåfel

Een nieuwe standhouder uit de gemeente is Lode Vanbelleghem. “Mijn Toåfelbier bestaat dan ook nog maar sinds vorig jaar”, vertelt Lode. “Ik heb een schrijnwerkersbedrijfje dat Toåfel heet en vorig jaar stonden we met een standje op de kerstmarkt in Poelkapelle. We wilden iets speciaals aanbieden om ons te onderscheiden van de andere standhouders en zo kwamen we op het idee om Toåfelbier te laten brouwen.”

Lode brouwt het bier niet zelf. Toåfelbier is een etiketbier. “Je gaat naar een brouwer waar je een bier kan proeven om het vervolgens met jouw eigen etiket te verkopen. Het was de bedoeling om voor die ene keer een gelegenheidsbier aan te bieden, maar Toåfelbier is een beetje zijn eigen leven beginnen leiden. Ondertussen is er al wat animo rond het bier. Geregeld gebeurt het dat mensen een bakje komen halen.”

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is Toåfelbier geen non-alcoholisch bier. “Dat is een beetje de grap die erachter zit. Het is geen tafelbier, maar Toåfelbier. We hebben lichtblond bier met een alcoholpercentage van 5 graden, een bruin bier van 8 graden en een blond bier van 8 graden”, vervolgt Lode, die getrouwd is met Els Levrouw en papa is van Bram en Maarten.

Bijberoep

Voorlopig komt er niet meteen een einde aan zijn gelegenheidsbier. “Zo lang er vraag naar is, zal ik het blijven aanbieden”, gaat Lode verder. “Voor mij is het ook een manier om wat naambekendheid te geven aan mijn bedrijf. Dat ben ik pas in 2019 begonnen als bijberoep. Ik werk parttime als automecanicien bij DAF in Ieper en de andere parttime als meubelmaker. Het is begonnen met het maken van tafels, vandaar de naam, maar ondertussen heb ik al van alles gedaan. Doordat ik ook mecanicien ben, kan ik lassen en metaal in meubels verwerken.”

Hoewel het de eerste keer is dat hij op een bierfestival staat, kijkt Lode er wel naar uit. “Ik veronderstel dat het plezant zal worden. We grijpen alle opportuniteiten die ons worden aangeboden om een beetje promotie te maken, dus waarom ook niet een bierbeurs. Zo zullen de bezoekers ook mijn zelfgemaakte toog en barstoelen kunnen ontdekken. Dit jaar zullen we trouwens ook voor de tweede keer op de kerstmarkt van Poelkapelle staan.”

Voor het eerst nodigt het lokaal bestuur ook brouwers uit gastgemeente Houthulst uit. Dat zijn Terrest Brewery van vader en dochter Johan en Valerie Van der Bauwhede, en Nois Triple van Bram Verslype en Sem Provoost. De toegang tot het bierfestival is gratis. Aan de ingang koop of huur je een proefglas en aan de hand van jetons kan je de verschillende biertjes proeven. Om een klein hongertje te stillen, zal er ook een foodtruck aanwezig zijn.