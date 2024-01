Liza en Jan openen B&B ‘t Hoog Huys in Westouter: “Stukje geschiedenis waar we trots op mogen zijn”

Liza Fonteyne en Jan Calleeuw baten voortaan B&B ‘t Hoog Huys uit in de Schomminkelstraat in Westouter. “’t Hoog Huys, zo wordt ons huis in de volksmond genoemd. Daarbovenop is er aan onze woning een stukje gezamenlijke familiegeschiedenis verbonden waar we best wel trots op zijn”, aldus de uitbaters.

In de woning woonden vroeger de betovergrootouders van Liza, Romain Fonteyne en Agnes Hardeman. “Op advies van mijn papa Luc kochten Jans ouders, Daniël Calleeuw en Martine Duron, het pand. Ze verhuurden het eerst jaren tot wij in 2012 de kans kregen om van dit huis onze thuis te maken. In 2022 werden de plannen gesmeed om van de garage een B&B te maken. En nu zijn we een stukje dichter bij onze droom”, vertelt Jan.

’t Hoog Huys is gelegen op ‘de platse’ van Westouter en vormt de ideale uitvalsbasis voor wandelaars en fietsers die willen genieten van de vele mooie routes en glooiende landschappen in Heuvelland maar ook ‘over de schreve’ in Frankrijk.

Veel troeven voor toeristen

Voor wie hiervan wil komen genieten, biedt ‘t Hoog Huys de perfecte formule door zijn goed gelegen, rustige en comfortabele slaapgelegenheid met mogelijkheid voor ontbijt. “Of het nu voor één nachtje slapen is, een weekendje eropuit of een midweekje genieten, ‘t Hoog Huys geeft op al deze vragen een gepast antwoord. Met die flexibiliteit hopen we net dat tikkeltje meer te kunnen bieden.”

Het bloemendorp Westouter heeft heel wat troeven voor de toeristen. “Zoals de vele lekkere restaurants en eetgelegenheden, de gezellige cafeetjes, de wijndomeinen, de bloemetjes langs de wegen”, weet Liza. “Bovendien is Westouter een dorp dat bruist van de lokale evenementen die heel wat volk lokken. Zo heb je onder meer de jaarlijkse activiteiten zoals de Belcanto Classic, de kermis, Spots op West, Flor Barbry’s Volkstoneel en de passage van de klassieker Gent-Wevelgem.”