Lisa en Gertjan serveren hopscheuten in CIRK: “Onze stad promoten”

Gastrobar CIRK van Lisa Decorte en Gertjan Kiebooms opende in juni 2024 de deuren. Voor het eerst nemen ze deel aan de maand van de hopscheuten. Die hopscheuten haalt CIRK bij hopboerderij ‘t Hoppecruyt. “Als hoofdgerecht gaan we meer de klassieke tour op met noordzeevis en een mousseline van daslook.”

Bij gastrobar CIRK, Burgemeester Bertenplein 7, kan je in de bar terecht voor een biertje, wijntje of een cocktail. In het restaurant trakteert chef Gertjan op lekkere gerechten met invloeden van over heel de wereld.

“De hopscheuten zijn voor ons persoonlijk het startschot van de lente. Het zorgt voor een vroege boost aan toeristen in de streek. Ook vinden we het fijn dat Poperinge hierdoor bekendstaat in de gastronomische wereld”, vertelt Lisa Decorte van CIRK. “Ik vind het krokante en nootachtige van de hopscheuten heel lekker in combinatie met een goede hollandaise of een andere romige saus. Als Poperingse restauranthouder is het een evidentie om hopscheuten op de menukaart te zetten. We moeten onze stad en alles wat we te bieden hebben promoten. Het blijft ook iets unieks dat enkel bij ons bijna ieder restaurant de hopscheuten serveert. Elders in Vlaanderen vind je ze meestal alleen maar terug in de sterrenzaken.”

Klassieke keuken

“Onze hopscheuten bestellen we bij ‘t Hoppecruyt in Proven. We zullen ze zowel rauw, gemarineerd, als lichtjes gekookt in room serveren. We geven ze als voorgerechtje gemarineerd met céviche van coquilles, misocréme en gepofte gerst. Voor het hoofdgerecht gaan we meer de klassieke tour op met noordzeevis, hollandaise met dasloop, een gepocheerd ei, karnemelkstampers en hopscheuten in room. We combineren ons menu ook graag met een lekker biertje. Als dessert serveren we sabayon met Rookop.” CIRK is geopend op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11 tot 23 uur. Op zondag van 11 tot 16 uur. De keuken is telkens open van 12 tot 14 uur en van 18 tot 20.30 uur. Gesloten op dinsdag en woensdag. (LBR)