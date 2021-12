Lisa Decorte en Gertjan Kiebooms worden de nieuwe uitbaters van gastrobar CIRK in Huis voor de verenigingen De Kring

Lisa Decorte (26) en Gertjan Kiebooms (27) mochten samen met het schepencollege de concessieovereenkomst voor negen jaar ondertekenen, als uitbaters van het café-restaurant CIRK in de gebouwen van De Kring. “Het zijn Poperingenaars, en ze waren zeer actief in het jeugdwerk”, zegt schepen Loes Vandromme.

De stad Poperinge was op zoek naar een concessionaris om een horecazaak uit te baten in De Kring. Het huis voor de verenigingen op het Burg. Bertenplein 6 wordt vanaf 2022 grondig gerenoveerd. Alle elektriciteit, ventilatie en vloeren moeten er uit, er komt een lift en het dak moet vernieuwd worden. De opening van de horecazaak is pas voorzien in het voorjaar van 2024.

“Gasthof De Kring, decennia lang een naam als een klok in de toeristische en gastronomische sector, staat sinds de oppensioenstelling van de laatste uitbaters Gery Plancke en Rita Notebaert leeg. Omdat de stad al decennia kampt met een tekort aan culturele infrastructuur en de realisatie van de Vroonhofsite nog jaren op zich laat wachten, kocht de stad vorig jaar De Kring”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De renovatiewerken starten ten vroegste na de zomer van 2022 en duren vermoedelijk anderhalf tot twee jaar. “Van zodra De Kring de deuren opent, zullen ook Lisa en Gertjan graag iedereen verwelkomen in hun Gastrobar CIRK. De stad renoveert het vroegere café, restaurant en ’t Hoppeblad, inclusief keuken en nieuw sanitair, Lisa en Gertjan zorgen voor de inrichting”, vult schepen van cultuur Loes Vandromme (CD&V) aan.

Lisa Decorte is vertrouwd met het gebouw, want ze is trommelaar bij de harmonie en, net als haar ouders, lid van het koor Hopchora, die er vroeger repeteerden.

Architecte en kok

“Ik volgde Wetenschappen-Wiskunde in het college, en behaalde daarna mijn diploma burgerlijk ingenieur-architect. Momenteel werk ik voor het interieurbedrijf Obumex in Staden. Vroeger was ik actief lid van de VKSJ en de Jeugdraad”, vertelt Lisa.

“Ik volgde twee jaar in het OLVi, en trok daarna naar de hotelschool Ter Duinen in Koksijde, waar ik nog een zevende jaar Wereldgastronomie volgde. Ondertussen mocht ik mooie stages doen, zoals in Barcelona. Ik werkte ondermeer in ’t Hommelhof, Va-et-Vient in Kortrijk, en momenteel ben ik chef in Café De La Paix in Poperinge. Ook ik heb een verleden als KSA-leider. Ik leerde Lisa kennen tijdens een fuif. Het prettige is dat we met onze horecazaak midden de verenigingen zullen zitten. We kunnen gebruik maken van de zaal, maar de verenigingen hebben voorrang. In het klein zaaltje naast het café zullen we een podium plaatsen, en uitbreiden met een terras. We zijn vrij van brouwerkeuze”, zegt Gertjan.

Conceptbar

Lisa Decorte: “Poperinge is klaar voor een echte conceptbar. We gaan voor een bistro waar iedereen zich onmiddellijk thuis voelt en in een warme, open sfeer gerechten van over de hele wereld kan kiezen. Menukaart, sfeer en omgeving vormen één geheel. CIRK is een afkorting van cirkel. We verwijzen op die manier naar Gasthof De Kring, een baken toch van gastronomie, ooit een thuishaven voor zovelen”.

“De naam refereert ook naar de periode voor het restaurant, toen de Katholieke Kring of de Cirkel. Om een frisse toets eraan te geven, korten we naam af tot CIRK. Dat doet ook een beetje denken aan circus. We willen een centrum voor belevenissen zijn”, voegt Gertjan Kiebooms toe.

Het concept CIRK is gebaseerd op vijf waarden die Lisa en Gertjan in alle aspecten laten terugkeren zoals de sfeer, het interieur, de menukaart, de muziek… Ze gaan voor lokaal (wereldkeuken met lokale producten van de korte keten, een cultuurcafé waar lokaal talent kan optreden), beleven (samenwerken met verenigingen, workspace, plek voor gezelschapsspellen), eerlijk (verse, gedeeltelijk open) keuken met keuze uit 4 voorgerechten, 4 hoofdgerechten en 4 desserts aan democratische prijzen), dynamisch (om de twee maanden een nieuw menu, een bruisende sfeer en tijdelijke expo’s van lokale kunstenaars) en open (voor iedereen, met blik op de wereldgastronomie en tegelijk fan van Vlaamse en Poperingse klassiekers, podium voor alle vormen van cultuur).

Gertjan en Lisa kunnen geen gebruik maken van het appartement van de vroegere Kring. Ze blijven wonen in de Korte Werf.