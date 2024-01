Liridon (33) neemt bekende broodjeszaak in Oostende over en combineert dat met… profboksen: “Overdag hier, ‘s avonds in de arena”

Liridon Fazliu en Debby Devos staan aan het roer van de bekende broodjeszaak Pain’tastique in de Oostendse Zandvoordeschorredijkstraat. “De combinatie met mijn job als profbokser is niet eenvoudig”, zegt Liridon.

“Het is erg druk”, zeggen Liridon Fazliu (33) en Debby Devos (33), een week nadat ze broodjeszaak Pain’tastique overnamen. “Het kwam in een stroomversnelling toen we beiden hielpen bij de opstart van Ora, de ontbijt- en lunchzaak van mijn broer Bes in de Edith Cavellstraat. We kregen de smaak te pakken en besloten Pain’tastique over te nemen.”

Veel leveringen

Debby pikt in: “Ik werkte eerder in verschillende horecazaken waaronder Walrave, en het was altijd al een droom een eigen zaak te runnen. Vooraleer we begin januari definitief van start gingen, heb ik hier ook drie maanden meegedraaid. En ook nu krijg ik nog goede hulp van de vorige uitbaters. Pain’tastique is van maandag tot vrijdag open van 7.30 tot 14 uur. Men kan hier terecht voor ontbijtkoeken, broodjes, croques, pasta’s en panini’s. In de zaak zijn er 25 zitplaatsen en er is ook een even groot terras. We doen ook heel veel leveringen aan bedrijven, besturen en instellingen. Zij bestellen via een app en wij bezorgen hen de broodjes. Er is ook een service van broodmanden”, vertelt Debby.

“In de voormiddag werk ik in de zaak, ‘s avonds sta ik in de arena”

Liridon doet de leveringen: “De bedrijven bevinden zich zowel vlakbij op het industriepark, als in Oostende en Bredene.” Hij is professioneel bokser in de categorie 61-63 kg en won verschillende keren de Vlaamse titel bij de amateurs en profs. “Ik bokste vier jaar bij de amateurs en nu vier jaar bij de profs. Dat betekent dat ik verschillende keren per week moet trainen in het Gentse. Nu ben ik in voorbereiding voor een belangrijke kamp in Ingelmunster. Het zijn lange dagen, want ik sta op om 5.30 uur, om vervolgens te werken in de zaak. Nadien ga ik trainen en ben ik vaak pas laat thuis. Binnenkort komt er versterking in de zaak. Ik wil nog twee jaar profboksen en me daarna volledig toeleggen op Pain’tastique.”