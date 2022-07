Lio’s Hospitality biedt op Oud Sint-Jan in Brugge een totaalconcept

Op de site Oud Sint-Jan opende Lio’s de deuren. Je kunt er verpozen op het ruime terras, een aperitiefje drinken, maar ook fijn dineren en lunchen. “En de event-hall is de ideale locatie voor familie- en bedrijfsfeesten”, klinkt het. Jan Vancanneyt en Pieter Buysse nemen de dagelijkse leiding op zich en Pieterjan Opdebeeck staat in voor de events.

Pieter Buysse en Jan Vancanneyt openden vorige zomer, in het nog moeilijke coronajaar 2021, hun zomerterras La Paloma op de site Oud Sint-Jan, toen ze in onze krant al aankondigden nog grotere plannen te hebben.

Het ondernemende horecaduo, dat samen ook al Cookie’s en d’Hemel en d’Helle in Brugge runt, zou namelijk horecazaak B-In op dezelfde site, jarenlang uitgebaat door Laurent De Rous, nieuw leven inblazen. Een jaar later is het plan realiteit geworden. Nadat in mei al het vernieuwde terras werd opgestart, opende halfweg juni ook het binnengedeelte de deuren.

“Lio’s verwijst eigenlijk naar de naam die mijn vrouw en ik aan ons eerste kindje zouden geven mocht het een meisje geweest zijn. Maar het is een jongetje geworden”, lacht Pieter. “Het blijft wel een mooie naam.”

De volledige naam is Lio’s Hospitality en daarmee geven de zaakvoerders aan dat ze op meerdere vlakken actief zijn met hun concept. “Je kunt hier dus verpozen op het ruime terras aan de Reien, waar je de zwanen ziet zwemmen, maar je kunt binnen ook genieten van een verzorgde lunch en een verfijnd diner in ons restaurantgedeelte; dat ook een afzonderlijke ingang heeft. Olivier Calleeuw, die ervaring heeft in De Karmeliet en Relais Ravenstein, is onze keukenchef”, vult Jan aan.

Klinkende kroegen

“Zoals je kunt zien hebben we een grondige verbouwing achter de rug. We zijn heel erg tevreden met het resultaat. Interieurarchitect Anthony Boelaert werkte met veel lichte kleuren en tegelijk is het ook stijlvol en warm”, zegt Pieter. “We hebben ook geheel nieuw sanitair geplaatst, inclusief een toilet voor mindervaliden, zodat er geen gebruik meer gemaakt moet worden van het publiek sanitair van Oud Sint-Jan.”

In het centrale gedeelte met bar kun je terecht voor een aperitiefje maar de hall is vooral ook geschikt als evenementenlocatie. “We hebben al heel wat boekingen voor huwelijks- en andere familiefeesten, bedrijfsfeesten en allerlei presentaties”, zegt Pieterjan Opdebeeck, de man met ook al heel wat horeca-ervaring die de coördinatie van de evenementen op zich neemt.

En ook om te noteren in de agenda: Lio’s neemt op woensdag 10 augustus deel aan Klinkende Kroegen en verwelkomt als headliner op het terras niemand minder dan 2Fabiola, de band rond Pat Krimson en Loredana.

(PDV)