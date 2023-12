Linne Snijkers en Elewout Dendievel openen in Brugge café Oswald

Op ‘t Zand 3, in het pand waar eerder onder meer café Muttley’s huisde, openen Linne Snijkers (36) en Elewout Dendievel op donderdag 14 december de deuren van hun café Oswald. Netjes op tijd om een graantje mee te pikken van De Warmste Week dus, van 18 tot en met 24 december.

“We zullen inderdaad inspelen op De Warmste Week hier op ‘t Zand maar natuurlijk willen we ook een blijvend succesverhaal schrijven”, zegt Elewout Dendievel. Hijzelf en zijn vrouw Linne zijn geen neofieten in de horeca. Elewout is afkomstig uit Waardamme en was van 2004 tot 2010 actief bij de groep Polé Polé, bekend van het gelijknamige festival. Hij zat zo mee, samen met oprichter Jo Bonte, achter de opstart van horecaconcepten als Bar des Amis en Depot Central.

Pop-up

Linne is afkomstig van Merchtem en runde met haar toenmalige partner jarenlang de horecazaak The Old Barrel in Zeebrugge. In 2015 openden Linne en Elewout een pop-up op de Zeedijk in Zeebrugge onder de ‘voorlopige’ naam Oswald, maar de naam bleef hangen en dus gebruikten ze die ook voor de zaak die ze in 2017 in Gent op de Muide openden en voor een pop-up op de Korenmarkt tijdens de Gentse Feesten datzelfde jaar.

Pand in Brugge

“Voor we aan ons avontuur in Gent begonnen waren we eigenlijk al op zoek naar een pand in Brugge maar we vonden niets dat voldeed”, vertelt Linne. “Veel van onze Gentse vrienden met roots in West-Vlaanderen bleven ons vragen naar een Oswald in het Brugse, dus nu zijn we erg tevreden dat we hier kunnen van start gaan. Het concept is hetzelfde als in Gent en we schenken dus ook Stella-pils uit twee grote tanks van elk duizend liter.”

“We zien Oswald als een openbare living, een plaats waar je met vrienden of collega’s afspreekt om te verpozen of een feestje te bouwen. Iedereen is welkom bij Oswald”, geeft Elewout nog mee.