Linda staat 35 jaar achter de tapkast van café Kalvarieberg: “Het sociale aspect trok me aan”

Linda Tavernier van café Kalvarieberg trakteert haar klanten zaterdag op hapjes, drankjes én livemuziek. En daar heeft ze een goeie reden voor: Linda is maar liefst 35 jaar lang actief als cafébazin van deze volkskroeg. “Mijn ouders waren niet zo enthousiast toen ik op mijn zeventiende een café wilde overnemen, maar ik was vastbesloten”, zegt Linda.

Groot feest zaterdag 1 oktober in de Sint-Clarastraat, midden in de Brugse volkswijk Sint-Gillis. Linda Tavernier staat maar liefst 35 jaar als ‘waardin’ achter de tapkast van volkscafé Kalvarieberg en dat wordt gevierd. Van 12 uur tot 14 uur bieden Linda en haar man Addy Dewaegemaecker hapjes en drankjes aan. DJ Jus zorgt voor de extra vrolijke noot. Van 18 uur tot 22 uur is er een happy hour. “We plaatsen een grote feesttent voor de zaak en ook muziekband ‘De Brugse Venten’ komen optreden”, weet Linda. “Ik kijk er echt naar uit. Ik wou gewoon iets terug doen voor de vele klanten die ons al die jaren trouw zijn gebleven.”

Linda groeide op als bakkersdochter in de wijk Sint-Gillis en raakte al vlug in contact met de volkscafés in de wijk. “Mijn ouders leverden ook brood in een aantal cafés, onder meer in De Reisduif aan de Langerei, maar toen ook al in café Kalvarieberg”, vertelt Linda. “Ik ging vaak eens mee met mijn tien jaar oudere broer en dronk toen braafjes een limonade aan de toog (lacht). En zo kwam ik dus ook in Kalvarieberg terecht. Het sociale aspect van het caféleven trok me echt aan. En ik vernam dat Kalvarieberg over te nemen stond. Mijn ouders waren verre van enthousiast toen ik op mijn zeventiende, met mijn toenmalige vriend en latere eerste echtgenoot, het café wilde overnemen, maar ik was vastbesloten.”

Ik wil op zijn minst mijn 40 jaar als uitbater nog vieren

Linda toonde zich voor haar klanten steeds een warme gastvrouw met een luisterend oor. Ze verwelkomde doorheen de jaren heel wat verenigingen en clubs zoals een vogelpikteam, biljarters, enkele voetbalploegjes en er was ook een spaarkas. “Niet alles is gebleven: nu resteert er nog een kaartclub en de spaarkas.”

Specialiteiten

Zo’n zeventien jaar geleden leerde Linda haar tweede echtgenoot Addy Dewaegemaeker kennen, die militair was, maar ondertussen al enkele jaren met pensioen is en haar volop steunt in de uitbating. “Ik heb altijd graag gekookt en neem dan ook met plezier dat gedeelte van de zaak voor mijn rekening”, zegt Addy. “In 2018 zijn we hier naast het café gestart met ons Eethuisje waar vooral onze specialiteiten paling en kikkerbillen erg populair zijn.”

Wat het geheim is van het succes van Kalvarieberg? “Onze frisse pils van ’t vat natuurlijk, naar keuze Stella of Jupiler, en de goede sfeer in de zaak. Ik blijf het graag doen en wil op zijn minst nog mijn veertig jaar als uitbater vieren.”