Linda en Joan stoppen na 30 jaar met cafe Leiedonck: “De laatste dagen zullen nog emotioneel worden”

Op het einde van de maand neemt Olsene afscheid van een monument: na 30 jaar trekken Linda Van Avermaet (68) en Joan De Witte (64) definitief de deur van café Leiedonck achter zich dicht.

Om precies te zijn bestaat café Leiedonck zelfs bijna 31 jaar: in september 1991 opende Linda voor het eerst de deuren. Daar ging heel wat werk aan vooraf, want het is ook Linda die van het gebouw een café maakte. “Voordien was het een schilderswinkel. Ik deed een gewone job in een naaiatelier, maar was ook lange tijd DJ bij radio Leiedonck. In het begin, toen ik in het leegstaande gebouw trok, was hier nog radio Leiedonck. Met veel hulp heb ik het gebouw kunnen omvormen tot een café. De mensen kwamen langs voor de radio en bleven iets drinken in het café. Maar met de radio ben ik vrij snel gestopt.”

Linda leerde haar man Joan kennen in het café. “In het begin deed ik alles alleen, nu weet ik niet meer hoe ik dat allemaal voor elkaar kreeg. Joan heeft altijd nog een vaste job gedaan naast het café, maar hielp uiteraard veel mee. Hij was ook een biljarter dus al vrij snel was Leiedonck ook een biljartcafé. We zijn een sterk koppel en hebben altijd goed kunnen samenwerken. We kunnen alle twee met iedereen praten, een belangrijke eigenschap als je een café openhoudt.”

Laatste openingsdag

Linda is al ruimschoots de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, maar nu pas valt het doek over het café. “Ik mocht eigenlijk al van mijn 62ste op pensioen, maar je stopt zomaar niet. Het café is ons leven. We hebben ook altijd naast het café gewoond. De laatste tijd waren we stilaan aan het uitkijken om te verhuizen naar Zulte en dan ook met het café te stoppen, maar de uiteindelijke beslissing moesten we plots toch snel nemen. We hadden plots kans op een huis in Zulte en moesten op een uur beslissen.”

Ook de lange sluiting tijdens corona en de stijgende prijzen hebben een rol gespeeld in de beslissing van Linda. Eind juni draait ze voor het laatst de tapkraan dicht. “Ik zie op tegen die laatste weken, het zal nog emotioneel worden. Daarom wil ik ook onze laatste openingsdag een beetje geheim houden, laat ons die maar doorbrengen met onze trouwste klanten en beste vrienden. Want dat dat zijn die wel geworden doorheen de jaren. Het voelt een beetje alsof ik hen in de steek laat, maar onze agenda staat al vol met afspraken om hen nog eens te zien. De vriendschap en de appreciatie die je krijgt van de klanten is het mooiste aan de job. In al die jaren hebben we nooit problemen gehad, iedereen was hier welkom en gelijk. Ik was ook vaak een luisterend oor, van sommige mannen weet ik waarschijnlijk meer dan hun eigen vrouw”, lacht Linda.

Eens ze met pensioen zijn, zullen Linda en Joan meer tijd voor elkaar hebben. “We gaan graag fietsen, maar als je café houdt dan moet altijd iemand alleen. We hebben een fietsrek gekocht en dan nemen we onze fietsen mee voor een tochtje in Limburg bijvoorbeeld. We gaan vooral genieten.”

Einde voor biljartclub de Leiestoters

Het einde van café Leiedonck betekent tegelijkertijd het einde van biljartclub de Leiestoters. De vijftien leden van club hielden afgelopen zaterdag hun jaarlijkse souper, maar hun tiende jubileum wordt meteen hun laatste. “Op die tien jaar hebben we eigenlijk maar zeven volledige seizoenen gespeeld”, zegt voorzitter Dominique Laquiere. “In het begin van het achtste gooide corona roet in het eten. We deden niet mee aan competities tegen andere clubs, maar speelden elke eerste zaterdag van de maand tegen elkaar een intern tornooi. In de afgelopen tien jaar hebben we 40 verschillende leden zien passeren. Nu zijn we met vijftien en die zullen uitzwermen naar andere clubs in de streek en daar gaan biljarten.”