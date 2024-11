Lincy heropent op donderdag 28 november ‘In den Bottle’: “We kiezen opnieuw voor de oorspronkelijke naam van café”

Café In den Bottle, het enige café in het centrum van Westrozebeke, stond al enkele maanden leeg. Lincy Vander Heyden (45) heropent het café op donderdag 28 november. ‘Den Bottle’ wordt volgens Lincy een café voor een algemeen publiek waar iedereen welkom is.

In den Bottle werd tot voor enkele maanden uitgebaat door Carine Lammens. Daarvoor stond Caroline Decaesstecker er achter de tapkraan. “Toen Caroline omwille van gezondheidsredenen moest stoppen, vroeg ze me of ik het café niet wilde overnemen”, vertelt Lincy Vander Heyden.

“Ik werkte toen evenwel nog terwijl mijn kinderen op dat moment nog te klein waren. Nu zijn ze zelfstandiger en lukt het bijvoorbeeld om alleen naar school te gaan”.

Lincy stapt trouwens niet zonder horeca-ervaring in haar nieuwe job. “Ik ging al op mijn achttiende helpen in een café en heb nadien hier en daar in de horeca nog een handje toegestoken”, weet Lincy. “Overigens komt de vroegere uitbaatster Caroline me ook bijstaan bij de opstart van het café”.

Aan het café zelf wil Lincy weinig veranderen. “Op een paar nieuwe kaders aan de muren blijft alles zoals het is”, klinkt het. “Verder keren we terug naar de oorspronkelijke naam van het café. Carine, de vorige uitbaatster, had de naam gewijzigd naar ‘De Bottel’, maar ik kies opnieuw voor ‘In den Bottle’ zoals het overigens ook op de gevel van het café staat.”

“Qua cliënteel is het de bedoeling om een algemeen publiek aan te trekken. Ik wil er een café van maken in de stijl van Caroline, de uitbaatster voor Carine. Zowel jong als oud zijn hier welkom.”

Taart met koffie

“Oudere mensen zullen hier kunnen genieten van een taartje met koffie. Ook jongeren zijn zeker welkom, al is het niet de bedoeling om er hier een discocafé van te maken.”

“Ik zal het café alleen uitbaten, al zal mijn echtgenoot in de weekends en als het druk is ook wel bijspringen.”

In den Bottle opent zijn deuren opnieuw op donderdag 28 november om 9.30 uur. Op weekdagen is het café open van 9.30 tot 22 uur en in het weekend van 9.30 tot 1 uur. Woensdag is het café gesloten.