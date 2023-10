Limburgse opent broodjeszaak in begin van Sint-Jakobsstraat in Brugge

Tasty Bruges, onder die noemer verkoopt Rosalie Bobbinck (20) sinds kort ontbijtkoeken, belegde broodjes, wraps en andere lunchgerechtjes. Ze vestigde zich in het pand in de Sint-Jakobsstraat in Brugge waar voorheen de Brazilaanse snackbar Brazi’s zat.

De Limburgse Rosalie Bobbinck is slechts twintig lentes jong, maar weet al bijzonder goed wat ze wil. En ze weet vooral ook wat hard werken is.

“In de vakantieperiodes en ook zelfs als scholier en student na de uren ging ik altijd werken in een broodjeszaak”, vertelt Rosalie. “Ik ben graag druk bezig. Na het middelbaar onderwijs wilde ik logopedie gaan studeren; een studie die ik enkel kon volgen in Antwerpen of in Brugge.”

“En het is dus Brugge geworden, onder meer omdat mijn ouders vaak in Oostende verblijven. Ik ben hier in Brugge gestart met die studie, maar besefte al vlug dat studeren toch niet mijn ding is. Werken en mijn eigen centen verdienen, dat ik wat ik wilde. En dan nog het liefst zelfstandig, zodat ik mijn eigen baas ben.”

Meer dan broodjes

Rosalie vond een geschikt pand in de Sint-Jakobsstraat, waar voorheen de Braziliaanse broodjes- en snackbar Brazi’s zat. Ze woont intussen boven de zaak en in de opstartfase logeren ook haar ouders in Brugge om een handje mee te helpen. “Tasty Bruges is eigenlijk meer dan een broodjeszaak, want we bieden ook al ontbijt aan vanaf zeven uur ’s morgens. Als takeaway, maar we hebben ook wel een paar zitplaatsen in de winkel.”

“Wat de broodjes betreft, hebben we de klassiekers zoals americain, kaas en ham, maar ook enkele specialiteiten zoals een broodje gehaktbal of een broodje Parma-geitenkaas. Er zijn ook een aantal warme broodjes, waarbij de crispy chicken erg populair is. Ook voor panini’s, wraps en salades ben je hier aan het goede adres.”

Rosalie heeft intussen al een ruim vast cliënteel opgebouwd van mensen die in de vele winkels in de buurt werken. “Ook vanuit de stadsdiensten op de Burg komen er veel mensen langs op de middag. En natuurlijk hebben we ook wel toeristen hier op deze locatie, vlakbij de Markt.”

Tasty Bruges, Sint-Jakobsstraat 2, is elke dag open, in de week van 7 uur tot 18 uur, op zaterdag van 8 uur tot 17 uur en op zondag van 8 uur tot 18 uur. Bestellen kan via 050 49 09 54.