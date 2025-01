Limburgse ondernemers Thierry (41) en Hilde (39) nemen ‘t Zoet Genot over: “Meteen liefde op het eerste gezicht”

Het Limburgse ondernemerskoppel Thierry Lathouwers (41) en Hilde Slangen (39) staat vanaf nu als nieuwe uitbater in de gekende horecazaak ‘t Zoet Genot in Oostduinkerke. De vorige eigenaar was om gezondheidsredenen al een tijdje op zoek naar een overnemer. “Het was meteen liefde op het eerste gezicht”, aldus Thierry.

Met Thierry Lathouwers en Hilde Slangen heeft horecazaak ‘t Zoet Genot langs de Zeedijk in Oostduinkerke een nieuwe eigenaar gevonden. De vorige eigenaar, Christoph De Vriendt, was om gezondheidsredenen al een tijdje op zoek naar een overnemer voor zijn zaak. Thierry en Hilde waren tot op heden de uitbaters van een kledingwinkel en een koffiebar in Riemst (Limburg). Beide zaken werden intussen verkocht om in Oostduinkerke een nieuw verhaal te schrijven. Hun andere bedrijf in Riemst, Lathouwers & Slangen, dat gespecialiseerd is in aluminium dakgoten, blijft actief.

Het koppel had een appartement in het naburige Nieuwpoort. “We hadden altijd een voorliefde voor de kust”, vertelt Thierry. “Ook door de gezondheidsomstandigheden van mijn vrouw Hilde is dat in een stroomversnelling geraakt. Het is nu of nooit. Onze ogen vielen toevallig op deze horecazaak, en het was meteen liefde op het eerste gezicht. We wisten toen nog niet dat het te koop stond. Pas later kwamen we dat te weten, en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Enkele Limburgse specialiteiten

’t Zoet Genot is een van de meest bezochte en gewaardeerde ijssalons en brasserieën aan de zee. Het bedrijf werd onlangs nog genomineerd voor de Trends Gazellen als een van de snelst groeiende ondernemingen in de provincie. Het Limburgse koppel gaat dus een stevige uitdaging aan. “We veranderen niet echt iets aan het verhaal en houden het bestaande elan aan. Wat misschien wel kan, is dat we bepaalde Limburgse specialiteiten mee op de (suggestie)kaart zullen zetten. Iets dat goed draait, moet je eigenlijk niet veel veranderen en zo veel mogelijk laten zoals het is. Vooral de verse, kwaliteitsvolle producten maken de plek speciaal. Alles wordt in eigen huis gemaakt.”

Het personeel blijft grotendeels aan de slag. “We hebben een vrij lange inloopperiode gehad, dus we kennen het personeel ook al zeer goed. Mijn vrouw zal meer haar focus leggen op de zaal, en ikzelf meer op de keuken. Maar we gaan ervoor zorgen dat we overal inzetbaar zijn en dat we kunnen bijspringen waar nodig, bijvoorbeeld op piekmomenten”, besluit Thierry. (DMe)