Limburgs echtpaar ruilt slagerij in voor frituur in Nieuwpoort

Bert Ledoux en An Van Langenhoven hebben ervoor gekozen om een volledig nieuwe weg in te slaan. Ze verhuisden van Nieuwerkerken bij Sint-Truiden (Limburg) naar Nieuwpoort en veranderden van stiel: in plaats van een slagerij baten ze nu een frituur uit in Nieuwpoort.

Nieuwpoort heeft al lang geen geheimen meer voor Bert Ledoux (44) en An Van Langenhoven (55), want ze komen al jaren van zaterdag- tot zondagavond naar Nieuwpoort om te genieten. Nu wonen ze definitief in de stad en hebben er hun eigen zaak Beire goeie friet in de Albert I-laan 178.

We schrijven 2002 als Bert en An in Nieuwerkerken starten met hun eigen slagerij. Niets liet toen vermoeden dat ze ooit nog een frituur in Nieuwpoort zouden beginnen. “Ik heb mijn job als slager altijd met hart en ziel gedaan, maar het is hard werken. An hielp mee, maar ze had ook een kinderdagverblijf naast de slagerij en het waren soms lange dagen. We snakten ernaar om op zaterdagavond richting Nieuwpoort te trekken”, zegt Bert Ledoux.

Stiel geleerd

Zijn moeder woont in Nieuwpoort en zo leerden Bert en An ook de gezelligheid van Nieuwpoort ontdekken. “We kochten er een appartementje en de tijd tussen zaterdag- en zondagavond was ons heilig na een drukke werkweek”, geeft An mee. Toen ze hoorden dat de frituur op het gelijkvloers van hun appartement over te nemen was, hebben ze dan ook geen moment getwijfeld en de beslissing van hun leven genomen. “Bert heeft eerst een tijdje meegedraaid met de vorige uitbater om de stiel te leren, maar nu zijn we goed op weg”, lacht An.

“Het is wel anders dan in de slagerij, hoor. Daar vragen ze een biefstuk of 100 gram salami, hier gaat het om een kleintje en groot bakje frieten met saus en vlees erbij. Het is iets helemaal anders en alles moet tegelijk klaar zijn, maar we doen het bijzonder graag.”

Uiteraard is in frituur Beire goeie friet alles te verkrijgen wat in alle andere frituren te verkrijgen is, maar toch komt de slager in Bert weer naar boven. “Onze specialiteit is vers gemaakte brochettes. De varkensbrochettes en de gemengde brochettes en ook het koninginnenhapje, het stoofvlees en de balletjes in tomatensaus worden vers gemaakt”, geeft An mee.

Vriendenkring

Omdat ze in het verleden al veel in Nieuwpoort waren, hebben ze er ook al een vriendenkring opgebouwd en al die vrienden zijn nu allemaal klant geworden. Frituur Beire goeie friet is buiten het seizoen gesloten op dins- en woensdag en tijdens het seizoen enkel op woensdag. De openingsuren zijn van 11 tot 14 uur en van 17 uur tot er geen klanten meer zijn.