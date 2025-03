Limburgers Steven en Yves nemen vliegende start met nieuw Eetcafé De Ooverkant in Oostende: “In weekend al telkens volzet”

Steven Driesen en Yves Voncken hebben met De Ooverkant een nieuw eetcafé geopend op de Hendrik Baelskaai. Steven is afkomstig uit Limburg, maar raakte verknocht aan de Oosteroever. “We wilden een laagdrempelige plek creëren met een gezellig interieur en een toegankelijke kaart.”

Steven Driesen, tot enkele jaren geleden actief als schepen in het Limburgse Hoeselt, heeft al langer een band met Oostende. “Ik ben als kind met mijn familie eens naar hier gekomen en dat heeft een grote indruk om mij gemaakt. Ik ben doorheen de jaren altijd op weekend blijven komen. Oostende is een boeiende stad. Er zijn heel veel invloeden die elkaar ontmoeten. Het is ook een stad waar je jezelf kan zijn.”

“Na een tijdje heb ik de Oosteroever ontdekt. Drie jaar geleden was de site nog in opbouw, maar er is al heel veel veranderd. Het is een boeiende omgeving, waar onder meer natuur, visserij en het oorlogsverleden samenkomen”, licht Steven toe, die ondertussen deeltijds in Oostende woont.

Overkant

Twee jaar geleden ontstond het idee om een eetcafé te openen. “Er zijn enkele hele leuke zaken in de buurt, maar er kon nog een zaak bij waar je aan de toog kan zitten en laagdrempelig iets kan eten in een gezellig interieur.” De naam met de dubbele oo verwijst naar de Oosteroever in Oostende.

“Hier wordt ook heel vaak over de ‘overkant’ gesproken, vermits we de havengeul oversteken om naar Oostende te gaan. De dubbele o is ook een knipoog naar de langgerekte klank die wij als Limburgers gebruiken om ooverkant uit te spreken”, lacht Steven.

Steven heeft nog een leven in Zuid-Limburg. “Hetzelfde geldt voor Yves. We doen daarom om de week de uitbating van de zaak. Op die manier kunnen we de zaak combineren met ons professioneel en privéleven.” In een vorig leven was Steven schepen van Cultuur in Hoeselt en Yves werkte als cultuurbeleidscoördinator. Zo hebben we tien jaar geleden veel samengewerkt.”

“Ik ben dan uit de politiek gestapt en toen ik het idee had om een eetcafé te openen heb ik opnieuw contact opgenomen met Yves. Ik wist dat hij in tussentijd een opleiding tot chef-kok had gevolgd en ook wel zocht naar een nieuwe uitdaging.”

Vliegende start

De Ooverkant nam meteen een vliegende start. “We zaten in het weekend al telkens volzet. De mensen appreciëren het aanbod als je ze hier binnenkomen. Ze zeggen ook dat ze dit nog misten op de Oosteroever. We hebben ook een goed team samengesteld. We zijn er heel intens mee bezig geweest, maar we zijn heel blij met de start.” Er komt normaal gezien nog een terras bij aan de voorkant op de promenade in de Hendrik Baelskaai.

“In een later stadium kunnen we dan ook nog kijken ol de openingsuren eventueel uit te breiden. Nu zijn we open van donderdag tot en met zondag, doorlopend van 10 tot 22 uur. Ook de keuken is doorlopend open. Op het menu staan enkele hapjes en typische brasseriegerechten.”

Mensen die zeker willen zijn van hun tafeltje kunnen beter reserveren. “We hebben er wel bewust voor gekozen om de grote tafel aan de inkom van de zaak en de toog vrij te houden, zo is er ook nog plaats voor mensen die spontaan binnenspringen.” Steven en Yves werken ook samen met lokale handelaars. “We serveren Oosterbrood bij de gerechten. De zaak is hier ook recent geopend en we vonden het wel leuk om hun speciaal brood hier ook te serveren bij enkele gerechten. We hebben daarnaast ook enkele lekkere streekbiertjes uit de buurt en uit Limburg.”