Lieven Vynck ruilt ‘klassiek’ restaurant in voor gemoedelijk eethuis Onslow

In de Jeruzalemstraat 35 heeft Lieven Vynck deze week de deuren van Onslow geopend. Met deze opmerkelijke naam, verwijzend naar het personage uit de comedyreeks Schone Schijn, wil Lieven duidelijk maken dat het er heel wat losser aan toegaat dan in zijn voormalig restaurant Lieven: “Het eten blijft belangrijk, maar we werken niet volgens de klassieke structuren.”

‘Food with drinks, drinks with food’: dat is de baseline van Onslow, het nieuwe project van Lieven Vynck. Hij runde bijna twaalf jaar lang het naar hem genoemde gastronomisch restaurant Lieven in de Philipstockstraat en kookte er een sterke reputatie bijeen, met 13/20 in de Gault&Millau-gids. Ook was hij een vaste waarde op het ter ziele gegane Brugse culinaire evenement Kookeet.

“Ik heb restaurant Lieven altijd heel erg graag gedaan, maar het is nu tijd voor iets nieuws”, zo liet Lieven vorig jaar al verstaan, toen hij de mogelijkheid greep om het ruime pand in de Jeruzalemstraat waar jarenlang café ‘t Risico zat te kopen. Het is in dit pand dat hij nu zijn nieuw concept realiseert.

“Met de naam Onslow, verwijzend naar het grappige personage uit de Britse reeks Schone Schijn, wilden we een duidelijk breuk maken met de vorige uitbating”, vertelt Lieven. “Bij Onslow gaat het dus niet om klassiek tafelen, maar wel om gezellig komen met vrienden of familie om een mooie tijd te beleven bij een goed glas en een hapje. We werken dus niet met de klassieke indeling met menu’s en voor- en hoofdgerechten, maar wel met grotere of kleinere gerechtjes die ook kunnen gedeeld worden.”

De hapjes bij Lieven variëren in prijs tussen de 5 en 8 euro, en voor de iets grotere schoteltjes gaat het tussen de 12 en 24 euro. Enkele voorbeeldjes: rundertartaar, Onslow fried chicken, bouchotmosselen of Thai beef salad.

Geen café

“Ik wil wel duidelijk maken dat het niet de bedoeling is om er een echt café van te maken: het eten blijft belangrijk, maar we werken niet volgens de klassieke structuren”, zegt Lieven. “Het interieur van het voormalige eetcafé ‘t Risico hebben we overigens volledig gewijzigd. Dat is het werk van mijn vrouw, Rebecca Vandekerckhove. Het is wat strakker geworden, maar het heeft zeker nog warme elementen, zoals de oude vloer die behouden werd.”

Bij Onslow wordt een deel van de tafels opengesteld voor online reservatie, maar er kan nog altijd telefonisch gereserveerd worden. De zaak is gesloten op zaterdag en zondag.