Lien laat na vier jaar café Oud Cortryck opnieuw over: “Dit is mijn ‘kindje’, en ook mijn tweede thuis”

Vier jaar nadat Lien Verschaeve nieuw leven blies in Oud Cortryck, gaat ze opnieuw op zoek naar een overnemer voor het oudste café van het centrum. “Ik heb wat gezondheidsproblemen, en de combinatie met mijn gezinsleven wordt iets te zwaar. Maar ik laat het niet aan zomaar iemand over: wie hier achter de toog staat, moet de geschiedenis van het pand met evenveel passie uitdragen als ik heb gedaan.”

Tien jaar stond het café leeg, vooraleer brouwer-eigenaar Verhaeghe uit Vichte het pand, dankzij subsidies, helemaal renoveerde. Lien Verschaeve mocht er vanaf januari 2019 de pintjes tappen. “Ik had tot dan altijd in de marketingsector gewerkt, maar ik was op zoek naar iets nieuws”, vertelt ze. “Ik ben afkomstig uit Lendelede, en ging vroeger sneller winkelen in Roeselare. Met Kortrijk als winkelstad had ik niet echt iets, en in de Wijngaardstraat kwam ik ook al niet. Maar van zodra ik dit pand zag, ben ik op slag verliefd geworden.”

Dus maakte Lien van Oud Cortryck, dat dateert uit 1666, haar nieuwe carrière. “Ik heb dit café van nul terug opgebouwd. Ik heb een zalig vast cliënteel, ik weet precies welke biertjes het best verkopen, welke snacks ik best serveer,… het draait heel goed, en ik voel me hier erg gelukkig. Dit is méér dan ‘mijn kindje, het is ook gewoon mijn tweede thuis geworden.”

Gezondheid en gezin

Maar toch stopt Lien er binnenkort mee. “Ik heb wat gezondheidsproblemen, en de combinatie met mijn gezinsleven wordt iets te zwaar. Ik heb er lang over getwijfeld, want ik zeg het: ik amuseer me hier heel goed en wil hier niet weg. Maar het is de beste keuze voor mij.”

Lien gaat daarom, samen met de brouwerij, op zoek naar een overnemer. “De brouwerij vertrouwt de zoektocht aan mij toe, omdat ik weet wie goed zou zijn voor Oud Cortryck, zeggen ze. Maar ik laat het café niet over aan gelijk wie. Wie hier achter de toog staat, moet de geschiedenis van het pand met evenveel passie uitdragen als ik heb gedaan. Dat het café dateert uit 1666 en zo’n rijke geschiedenis heeft, is een grote troef. Ik vertel er met veel plezier over tegen de klanten die ernaar vragen.”

Ambassadeur

Lien ontpopte zich ook als ambassadeur van brouwerij Verhaeghe. “Natuurlijk hebben we hier de gekende biertjes zoals Duvel en Omer op de kaart, maar ik maakte er ook wel een erezaak van om de biertjes van Verhaeghe voor te stellen aan de klanten als alternatief voor wat ze al kenden. De biertjes Barbe, Duchesse de Bourgogne, enz.”

Vlotte overgang

Lien hoopt dat er snel een nieuwe overnemer komt. “Zodat ik toch tegen eind dit jaar een nieuwe start kan maken. Ik wil de nieuwe uitbater ook graag nog even bijstaan, om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat vind ik belangrijk voor al mijn vaste klanten. Wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet. Maar ik weet in elk geval dat ze mij niet meer tussen vier muren op een bureau gaan krijgen. Ik heb echt genoten van een sociale job als deze, tussen de mensen.” (JM)