Liefst half miljoen euro subsidie voor belevingscentrum bij Chocolatier Vandenbulcke

Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kent via Toerisme Vlaanderen liefst 576.000 euro relancesteun toe aan Chocolatier Vandenbulcke in Heule voor het uitbouwen van een belevingscentrum. Dat belevingscentrum komt er op de productiesite in de Oude Ieperseweg, en volgt het voorbeeld van het succesvolle bezoekerscentrum van brouwerij Omer Vanderghinste in Bellegem. “Bezoekers uit heel de wereld die in Vlaanderen passeren, genieten hier van onze heerlijke chocolade. Met deze belevingstour brengen we ook het vakmanschap van chocolatier Vandenbulcke tot bij de bezoekers en creëren we een totaalbeleving”, klinkt het bij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir

Het staat buiten kijf dat chocolade hét Belgische exportproduct bij uitstek is. Om dat belangrijke product nog extra in de verf te zetten, investeert Zuhal Demir (N-VA) nu meer dan een half miljoen euro in een nagelnieuw belevingscentrum voor Chocolatier Vandenbulcke in Heule. “Het potentieel is enorm. We staan internationaal al bekend als het land van de chocolade. Maar hoeveel mensen weten hoe onze chocolatiers van een simpele cacaoboon een wereldbekend topproduct maken? Hoe ze met hun kennis en passie steeds blijven innoveren en onze smaakpapillen prikkelen? Met de chocoladetrail kunnen we bezoekers ook het verhaal achter de lekkere praline laten ontdekken”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

Naar het voorbeeld van Omer

In het belevingscentrum worden bezoekers ondergedompeld in de rijke geschiedenis van onze Belgische chocolade en maken ze kennis met de rijkgevulde geschiedenis van de Heulse Chocolatier Vandenbulcke. Het investeerde recentelijk nog zes miljoen euro in in onder meer een nieuwe productiehal en nieuwe productielijnen. De chocolatier met klanten in zo’n 50 verschillende landen stelt in totaal 35 mensen tewerk.

Het hoeft niet te verbazen dat ze bij Vandenbulcke in de wolken zijn met de toegekende subsidie. “Het idee rijpte al een tijdje om ons bedrijf te koppelen aan een belevingscentrum waar de individuele bezoeker het prachtige verhaal achter onze chocolade kan ontdekken. Het wordt een interactief parcours voor jong en oud, met een unieke blik achter de schermen en diverse mogelijkheden tot degustatie. Eens de definitieve plannen klaar zijn, worden die ook aan de pers voorgesteld. De opening van de chocoladetrail is voorzien in 2024,” laat het weten bij monde van woordvoerder Nicolas Degryse. In 2020 opende al een gelijkaardig bezoekerscentrum bij Brouwerij Omer Vanderghinste, dat ander belangrijk exportproduct van ons land. Zij omschreven dat bezoekerscentrum in De Tijd als ‘de belangrijkste toeristische attractie van Groot-Kortrijk.’

Bezoekerscentrum

Kortrijks schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) was opgetogen met de subsidie. “In onze meest bruisende deelgemeente Heule schuilt met Vandenbulcke een verborgen parel: een chocolatier die een uniek verhaal schrijft en klaar is om de wereld te veroveren met nieuwe producten zoals hun internationaal bekroonde Petit Melo en de ecologische Cabosse praline. Dankzij de relancesteun van minister Demir kan ook het grote publiek binnenkort kennismaken met dit familiebedrijf en het innovatieve productieproces dat gepaard gaat met de lekkere chocolade.”

In 2024 wil Chocolatier Vandenbulcke de deuren van haar bezoekerscentrum openzwaaien, pas dan volgt ook meer informatie over de omvang van het project.