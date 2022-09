Libanese kokkin Ghina Bazzi aan de slag in vakantiewoning WOWie & Germain

Vorige week nodigde Lisette In’t Veld de bekende Belgisch-Libanese chef Ghina Bazzi uit in haar vakantiehuis WOWie & Germain. De Antwerpse kokkin verzorgde er een workshop en een live cooking lunch.

Het luxueus vakantiehuis WOWie & Germain opende in 2020 op het IJslandplein. Er zijn vier slaapkamers, maar de woning wordt ook verhuurd voor vergaderingen of fotoshoots. “We zijn onder meer uitgerust met een professionele keuken en hebben een grote tafel. Als hobbykok was ik al langer van plan om hier af en toe verrassende chef-koks uit te nodigen, maar corona gooide roet in het eten”, knipoogt Lisette.

Libanese gerechten

Tot nu dus. “Nadat ik haar kookboek Beirut Nights had aangeschaft, vroeg ik Ghina of zij eens naar de kust wou afzakken. Ze was meteen heel enthousiast om enkele recepten uit haar boek live te bereiden en ook de inschrijvingen liepen vlot binnen. Donderdagavond volgden veertien vrouwen haar workshop, waarna zij natuurlijk ook proefden van de bereidingen. Vrijdagmiddag schoven er twaalf deelnemers aan tafel voor de lunch, waarbij zij in Ghina haar potten konden kijken. Heel gezellig!”, zegt Lisette.

Wordt vervolgd

“In alle opzichten was dit een geslaagd initiatief”, vervolgt de gastvrouw. “Ghina was blij om de streek te zien en de paardenvissers te ontdekken. De deelnemers konden naast de nieuwe gerechten ook elkaar leren kennen. En tegelijk kon ik hen natuurlijk de vakantiewoning laten zien. Dit wordt dan ook zeker vervolgd. Op donderdag 24 november kiezen we voor de Koreaanse keuken met kokkin Ae Jin Huys, met een lunch en een avondworkshop. De plaatsen zijn opnieuw beperkt en inschrijven kan nu al”, aldus Lisette.