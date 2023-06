L’expérience d’Amante biedt gasten totaalbeleving aan in De Haan

Sofie Dekindt en Bruce Hillewaert hebben met L’expérience d’Amanté een nieuwe totaalbeleving op de zeedijk in De Haan gelanceerd. “Of je nu nieuwe smaken komt ontdekken met vrienden, of een heerlijke stranddag wil beleven met familie, het delen van mooie momenten staat bij ons centraal.”

Bezoekers genieten in Plaza d’Amanté van gerechten om te delen – van brunch tot diner – en een breed scala aan dranken. Van wijn en bubbels tot cocktails en lokale bieren. Alles is bovendien te koop in de Lifestyle Boutique, die ook een collectie kleding en accessoires aanbiedt.

“In onze strandbar kun je dan weer ten volle genieten. We bieden onze gasten een totaalbeleving aan die draait rond het delen van mooie momenten”, aldus Sofie en Bruce. Met hun vernieuwde concept spelen ze in op een aantal belangrijke reis- en lifestyletrends. “Reizen is tegenwoordig meer dan nieuwe plaatsen ontdekken. Beleving wordt alsmaar belangrijker in de horeca- en toerismesector”, aldus Sofie.

L’expérience d’Amanté is verkrijgbaar als cadeaubon, inclusief ontbijt voor twee, ligbedjes en mojito apero op het strand.