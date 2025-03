Lewis (24) blaast iconisch café ‘t Leeuwke nieuw leven in: “Warme, gezellige plek voor jong en oud”

Op zaterdag 5 april opent Lewis Bekaert (24) de deuren van café ‘t Leeuwke in Waregem. Het iconische café aan het rondpunt op het gelijknamige gehucht stond al jaren leeg. Lewis tovert het samen met het team van Brouwerij Omer Vander Ghinste om tot “een oude bruine kroeg met een moderne touch”. “We horen positieve reacties van de buurt”, vertelt hij.

Vroeger telde iedere straat verschillende cafés en vond je geen hoek of kruispunt zonder deur naar een biertap. Maar tijden veranderen. Het stuk Holstraat buiten de Ring telde een goed decennium geleden nog vier horecazaken. The Steeple en het oude Jeugdhuis Den Uitvlucht moesten plaats ruimen voor de uitbreiding van de hippodroom en de bouw van appartementen. Vifana aan de overkant ging dicht en ook café ‘t Leeuwke sloot in 2019 de deuren.

‘t Leeuwke is een vast begrip bij de iets oudere bevolking. De kroeg op het kruispunt van de Holstraat, Leeuwkestraat, Felix Verhaeghestraat en Franklin Rooseveltlaan heeft een eeuwenlange historiek. Aan de cafédroogte komt nu eindelijk een eind. Lewis Bekaert, horecadier in hart en nieren, blaast nieuw leven in het iconische café.

Omer

Als student leerde hij in De Treffer de kneepjes van het vak. Nadien was hij drie jaar gerant en twee jaar mede-eigenaar van Cottage en Bar’Botte. “Maar ik koesterde al langer de ambitie om zelf een gloednieuw cafeetje te starten”, vertelt de 24-jarige Waregemnaar. “Ik ken intussen veel vertegenwoordigers en vroeg hen geregeld of er een zaak vrijkwam. Via Brouwerij Omer Vander Ghinste kwam ik bij ‘t Leeuwke terecht.”

“Het was gestript en stond volledig leeg. Er was geen toog, geen vloer of kasten, niets. Ik heb lang getwijfeld, maar uiteindelijk toch de stap gezet. Afgelopen zondag draaide ik mijn laatste shift in de Cottage, nu is het nog 2,5 weken volle gas voor de opening op 5 april. Dan mag iedereen vanaf 14 uur kennismaken met mijn gloednieuwe zaak. Ik trakteer alvast met twee gratis vaten en wat hapjes.”

Waregem Koerse

Ook Lewis’ vriendin Julie Verbeke (20) zal geregeld een handje helpen achter de toog. “Dit wordt een mooie, warme en gezellige plek voor jong en oud. Een echte oude bruine kroeg met een moderne touch, zo kan je het ‘t best omschrijven”, klinkt het. “Ik ben zelfs gaan praten met Carine, die hier nog uitbater was. En we krijgen ook veel positieve reacties van de buurt, je hebt hier in de directe omgeving namelijk niet veel hé”, weet Lewis.

“Er is veel plaats binnen en buiten voorzien we een terras voor zo’n vijftig personen. Ik denk er ook aan om af en toe events te organiseren, zeker tijdens Waregem Koerse hier in onze achtertuin. Daarnaast is de gelijknamige frituur aan de overkant een extra pluspunt. Klanten met grote honger hebben maar de straat over te steken.”