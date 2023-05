Levenslang bier voor de fans van Ruimtegist: “Mensen die je steunen, moet je soigneren”

Als alles mogelijk was, schonk Arn Simoens, een van Ruimtegists founding fathers, graag een pint uit voor Stephen Hawking. Voor alle andere aspecten van hun concept zoeken hij en medeoprichter Egbert Glorieux het liever dichter bij huis. Rond de kerktoren, zo je wil. Het Kortrijkse Buda-eiland is hun habitat, de Kortrijkzanen hun grootste cheerleaders. Via crowdfunding verzamelden ze intussen een achterban van meer dan 150 enthousiastelingen.

Een stadsbrouwerij steunen in ruil voor levenslang bier? Met 155 zijn ze intussen, de supporters van Ruimtegist die op die vraag met veel enthousiasme ‘ja’ antwoordden. Crowdfunding blijkt de heilige graal voor het succes van hun concept, zeggen oprichters Arn en Egbert. “Die bal is eigenlijk toevallig aan het rollen gegaan”, legt Arn uit. “Egbert en ik zijn altijd al bierliefhebbers geweest. Experimenteren met hop en mout kregen we van thuis mee: onze vaders hadden vroeger allebei een vat staan waarin ze hun brouwsels lieten gisten. Zelf kregen we de smaak te pakken tijdens onze studententijd.” Brouwerijlocatie van dienst in die tijd: Egberts kot in Gent. “We zijn er intussen stevig op vooruitgegaan”, lacht Arn.

“Toen we merkten dat Ruimtegist meer kon worden dan louter een hobby, gingen we op zoek naar een pand om onze vaten op te slaan. Terugkeren naar onze roots in West-Vlaanderen leek ons een fijn idee. Bovendien was het hier toen nog niet dik bezaaid met microbrouwerijen, dus konden we zelf onze plek in het Kortrijkse horecaleven bepalen. De ruimte achteraan in koffiebar en bruine kroeg deDingen is de ideale uitvalsbasis: wie een van onze biertjes van de kaart wil kiezen, kan live zien hoe die gemaakt worden. Dat zorgt voor een aangename wisselwerking.”

Maar om die nieuwe locatie te financieren, was kapitaal nodig. “Egbert en ik staken onze laatste spaarcenten in dit pand. Lenen deden we liever niet. ‘Niet uitgeven wat je niet hebt’, kregen we van thuis mee. Daar proberen we ons aan te houden. Da’s die typische West-Vlaamse nuchterheid zeker? Noem ons old skool, maar gezond boerenverstand is nog altijd onze belangrijkste leidraad. Om een achterban te creëren en een financiële buffer op te bouwen, lanceerden we een crowdfunding. De eerste keer zorgde die voor het welgekomen duwtje in de rug tijdens onze verbouwingen. 85 mensen schreven zich toen in.”

“Het is een luxe om je te kunnen omringen met mensen die zo hard meedenken met je zaak”

Omdat de vraag naar steunmogelijkheden bleef, is intekenen voor de crowdfunding sinds kort opnieuw mogelijk. “Intussen gaat het ons niet meer om het financiële aspect: het feit dat we op deze manier een lokale community kunnen creëren rond ons merk, is veel belangrijker.” ‘Lokaal’ nemen ze hier dan ook letterlijk: brouwen gebeurt volgens de korte keten met honderd procent Belgische hop, verkopen doen ze eerst en vooral bij lokale handelaars. En de crowdfunders, dat zijn vaak Kortrijkzanen die op hun beurt hun entourage aanspreken. Arn: “Vandaag kunnen we van een heuse Ruimtegist-familie spreken.”

Elk jaar feest

In ruil voor hun steun krijgen investeerders sowieso jaarlijks twaalf flesjes bier. Afhankelijk van het gekozen pakket komt daar een rondleiding met degustatie in de brouwerij en/of een uitgebreid diner met foodpairing bij. Op het grootse brouwfeest dat Ruimtegist elk jaar op poten zet, is elke crowdfunder welkom. En de limited editions die Arn en Egbert binnenkort in hun brouwerij plannen te brouwen, gelden integraal als een bedankje voor hun achterban.

“Heel regelmatig spelen onze supporters ook een rol in de verdere uitbouw van ons concept. De namen van onze drie bieren Vie (Belgisch blond), Obsquur (quadrupel) en Nova (tripel) – niet toevallig ook verwijzingen naar de ruimte – komen van onze Ruimtegistfamilie. Da’s toch zalig? Als ondernemer is het een grote luxe om je te kunnen omringen met mensen die zo hard meedenken en -leven met je zaak. En de mensen die in je geloven, moet je soigneren. Een leven lang. Met bier, jawel.” (lacht) (Maud Vanmeerhaeghe/ foto Maxime Petit)