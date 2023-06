“Les Copines moet een echte hotspot worden”: jeugdvriendinnen openen samen unieke zomerbar

Wie deze zomer in een landelijk kader in alle rust wil genieten, is bij Les Copines aan het juiste adres. Boezemvriendinnen Els De Laere, Davine Neirynck en Jelle Pollet zetten samen hun schouders onder een zomerbar die in een oase van groen baadt. Zaterdag 1 juli zwaaien de deuren open.

Les Copines is het geesteskind van Els De Laere (40), Davine Neirynck (40) en Jelle Pollet (37). De drie vriendinnen groeiden samen op en hebben stuk voor stuk een hart dat voor de horecasector klopt. Els is medezaakvoerder van Tuinarchitectuur Stijn Vandeweghe in Ardooie, Davine staat mee aan het roer van een veehandel in Rollegem-Kapelle en Jelle is de rechterhand bij Constructie Dewitte in Pittem, maar allemaal hebben ze een koksdiploma op zak.

“Tijdens een etentje vorige zomer borrelde het idee om een eigen zomerbar op poten te zetten”, leggen ze uit. “We wilden een ontmoetingsplek creëren waar mensen in alle rust kunnen ontspannen en genieten, ver weg van de drukte van het dagelijkse leven. Zo is Les Copines geboren.”

Eigen wandelroutes

De zomerbar slaat zijn tenten op in de tuin en stemmige schuur van Els en haar echtgenoot Stijn in de Legestraat in Ardooie, pal tussen de weidse velden. “We zijn telkens van donderdag tot zondag open en gaan tot en met 15 augustus door”, klinkt het. “Bij ons mag je een klein paradijsje verwachten. We willen regelmatig live optredens en dj-sets op de agenda plaatsen, maar fuiven zijn niet aan de orde. Het zal er altijd erg gemoedelijk aan toe gaan.”

“Hier kan je in alle rust ontspannen, ver weg van het drukke dagelijkse leven”

Bij Les Copines krijg je niet enkel een goed glas of heerlijke cocktail geserveerd, de drie vriendinnen voorzien ook een uitgebreide kaart met huisbereide tapas met streekproducten. “Aangevuld met een suggestiebord dat doorheen de zomer steeds geüpdatet wordt. We willen onze gasten verrassen.”

Aan de zomerbar passeren ook enkele fietsroutes en daar spelen Els, Davine en Jelle graag op in. “Fietsers kunnen hier halt houden en genieten van schepijs van een lokale producent en we hebben ook twee eigen wandelroutes van twee en vier kilometer uitgestippeld. Wandelaars kunnen hun fiets of wagen op onze ruime parking achterlaten en van hieruit de omgeving verkennen.”

Lunch op zondag

Les Copines mikt op een breed publiek. “Jong, oud, iedereen is meer dan welkom”, zeggen ze. “Onze Whitefire-barbecue zal elke dag op volle toeren draaien om lekkere hapjes en burgers te serveren en iedere zondag kunnen 40 mensen komen lunchen. Daarvoor moet wel gereserveerd worden. Op zondag kan je uiteraard ook gewoon iets komen drinken. Er komt een stijlvolle toog van zeven meter lang.”

De drie vriendinnen staan te popelen om het startschot te geven. “Onze partners steunen ons volop en we hebben ook een team van flexijobbers. Extra krachten blijven zeker welkom. We hebben enorm veel zin in dit verhaal. Les Copines moet een van dé hotspots in de brede regio worden.”

Les Copines is te vinden in de Legestraat 11 in Ardooie. Alle info via de gelijknamige Facebookpagina en 0471 053 950.