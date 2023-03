Les Bons Vivants brengt uniek concept naar Le Bizet

In het Komense gehucht Le Bizet opende zopas een nieuwe bar de deuren. Geen bijzondere gebeurtenis, ware het niet dat Les Bons Vivants een compleet ongezien concept naar de grensgemeente brengt. “Het is een regelrechte hype in Parijs, nu is het ook in onze streek voor het eerst te bezoeken”, glunderen Anne-Sophie Dessein (50) en David Zagula (56).

Een bezoek aan de Franse hoofdstad werd voor Ann-Sophie en David meteen de start van een nieuw avontuur. Het koppel, dat zich trots horeca-veteranen mag noemen, beschikte reeds over 3 restaurants maar waagde zich toch aan een sprong in het duister. “We gingen wandelen, genoten van de Franse architectuur en stapten ‘s avonds een conceptbar binnen”, lachen ze. “In Parijs noemen ze dat een ‘eetbar’, een soort van kruisbestuiving tussen een restaurant en een café maar dan wel met een erg bijzondere toets. Je vindt er immers geen typische kaart zoals je dat ergens anders kunt vinden maar stelt er zelf je aperitiefschotels samen. Het is in de wereldstad iets dat razend populair is maar bij ons nog totaal onbekend. Tijdens onze tweede dag in Parijs stapten we een tweede, gelijkaardige plaats binnen en genoten opnieuw met volle teugen. Het geheel heeft dat relaxte gevoel dat je krijgt op café, terwijl je toch heerlijk kunt eten. Voor ons wat het meteen duidelijk dat we dit in Komen-Waasten wilden lanceren, de eerste van zijn soort in de brede regio.”

Ze kozen voor een pand in de Touquetstraat en kozen voor een klassevolle brasserielook. “Het geheel is ook helemaal open. Wie zijn aperitiefplank samenstelt, ziet de verse producten gewoon hier liggen. Er is helemaal geen sprake van onaangename verrassingen. Ook bepaalde soorten van onze ham worden met een traditionele machine gesneden. Leuk om te zien en te ervaren maar vooral heel erg lekker. Wie binnenkomt krijgt een soort van ingrediëntenlijst toegestopt, met een stift maakt men een keuze en voor je het weet staat een volledig gepersonaliseerde aperitiefplank op tafel. Er is een ruime keuze van zowel vlees als kaas, dus iedereen komt hier aan zijn of haar trekken.”

Een gedurfde zet in tijden waar de horeca nog steeds de wonden likt van de crisissen die keihard toesloegen. “Het is vanzelfsprekend een risico want dit concept is onbestaande in de streek”, klinkt het vol zelfvertrouwen. “Maar uitdagingen schrikken ons niet af. Mensen gaan op zoek naar dat ongeforceerde, ongedwongen gevoel met een meerwaarde en dankzij onze eetbar kunnen we dat nu ook bieden. Het is echt wel ok om te genieten van het leven, vandaar ook de naam van onze zaak. Les Bons Vivants, want het leven is te kort om het zomaar verloren te laten gaan.”