Lentekriebels van GastroRSL op komst

Op acht vrijdagavonden van 25 maart tot en met 20 mei krijgen lekkerbekken opnieuw de kans om culinaire festijnen te ontdekken van acht Roeselaarse restaurants. GastroRSL pakt opnieuw uit met een all-inmenu voor slechts 70 euro per persoon.

“Covid-19 hakte er de voorbije jaren stevig in”, steekt GastroRSL-voorzitter Fabrice Loones van wal. “Reservaties vielen tegen, er kwamen annuleringen bij de vleet, er waren een hele resem maatregelen die te pas en te onpas veranderden en we hadden af te rekenen met bijkomende kosten zoals CO2-meters. Personeel dat tijdens de pandemie elders werk vond, keerde nauwelijks naar de horeca terug.”

“Alsof dat niet volstond, kregen we er nog een energiecrisis bovenop. Producten werden duurder en stijgende energiekosten sturen de kostprijs de hoogte in. Maar toch slaagt GastroRSL erin om de prijs voor het Lentekriebels-menu op hetzelfde peil te houden, zonder in te boeten op kwaliteit en service.”

“We blijven overtuigd van het principe van onze vrijdagavonden waarbij je voor een vaste prijs van 70 euro, van aperitief tot en met koffie, kunt genieten van een leuk restaurant met een mooi menu. Met een gerecht of aperitief met Rodenbach of Cornet creëren we een rode draad doorheen ons verhaal.”

Kalender

Tafel Madeleine bijt op 25 maart de spits af en daarna volgen Suurplas (1 april) en De Ooievaar (8 april). Op 22 april is het de beurt aan D’Hofstee en op 29 april is Orchidee aan de beurt. Op 6 mei moet je in Eethuis De Steeg zijn en op 13 mei in Ter Bos. Bistro Sint-Blasius sluit op 20 mei de Lentekriebels af.

Reserveren kan bij de deelnemende restaurants. Info: www.gastrorsl.be.